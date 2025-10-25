Против экс-тренера по кикбоксингу Дагестана завели дело
Против Ахмеда Ахмедова возбудили уголовное дело
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации и вооруженном конфликте против ВС РФ на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского управления ФСБ.
«Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)», — сообщили в УФСБ. Информацию передает РИА Новости.
В ноябре 2023 года против Ахмедова также было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следствие полагает, что Ахмедов придерживается идеологии сепаратизма, выступает против присоединения Крыма к России, против самоопределения новых регионов РФ, а также не согласен с решением о проведении спецоперации. Так, в феврале 2022 года он добровольно вступил в ряды так называемого «Батальона имени Имама Шамиля»* (признан Верховным судом террористической организацией и запрещен на территории РФ).
С 2017 года Ахмед Ахмедов проживает на Украине, где занимал пост президента федерации профессионального кикбоксинга «К-1». С началом конфликта он вступил в ряды территориальной обороны ВСУ. При этом Ахмедов сохранил российское гражданство, а его семья продолжает жить в РФ. За время своей тренерской деятельности он подготовил известных спортсменов.
