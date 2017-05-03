22:25 03 мая 2017 0

Богдан Деревицкий был родом из Братска Фото: портал "Город", взято с "Одноклассников"

В Сирии погиб российский военнослужащий Богдан Деревицкий. В среду, 3 мая, с молодым человеком простились на его родине — в Братске, сообщили в администрации города.

В последний путь военнослужащего проводили, в том числе, мэр Братска Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом Сергей Долотин. Минобороны пока официально о гибели Деревицкого не сообщало. Как добавляет портал «Город», погибшему было всего 24 года.

Накануне стало известно о гибели в Сирии российского военного советника Алексея Бучельникова. Бучельников был выпускником артиллерийского училища в Екатеринбурге, в столице Урала с погибшим также простились в среду, 3 мая. Известно, что он получил смертельное снайперское ранение во время выполнения задания. Как рассказали в Минобороны РФ, Бучельников в составе группы военных советников обучал личный состав артиллерийских подразделений сирийских войск, когда они подверглись обстрелу снайпера боевиков.