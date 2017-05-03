17:22 03 мая 2017 0

Бучельников окончил артиллерийское училище в столице Урала Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Подполковник Центрального военного округа Алексей Бучельников, погибший на днях в Сирии и похороненный в Екатеринбурге, получил высшее военное образование на Урале. В 1989 он окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Об этом «URA.RU» сообщил бывший начальник училища Алексей Антошин.

«Этой мой выпускник, он выпускался в 1999 году и попал в войска в самый разгар второй чеченской кампании», — рассказал агентству экс-руководитель военного вуза. По словам сокурсников, Бучельников был умным и неординарным человеком. «В Сирии 40-летний офицер служил военным советником, откомандированным от одной из артиллерийских бригад», — сообщает «АиФ-Урал».

Подполковник Алексей Бучельников погиб в провинции Хама (Сирия) 28 апреля во время проведения занятия по боевой подготовке для сирийских артиллеристов. Подразделение сирийской армии подверглось снайперскому обстрелу, одна из пуль попала в российского офицера. Он получил смертельное ранение, спасти его не удалось.

Похороны артиллериста прошли в Екатеринбурге сегодня, 3 мая 2017 года, на Нижнеисетском кладбище. Известно, что Алексей Бучельников получит посмертно государственную награду (предположительно, Орден Мужества).