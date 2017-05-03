{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
17:22  03 мая 2017 0

«Выпустился в разгар чеченской кампании». Погибший в Сирии офицер учился в Екатеринбурге. ФОТО

Могила подполковника-артиллериста Алексея Бучельникова, погибшего в Сирии г. Екатеринбург
Бучельников окончил артиллерийское училище в столице УралаФото: Алексей Колчин © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Подполковник Центрального военного округа Алексей Бучельников, погибший на днях в Сирии и похороненный в Екатеринбурге, получил высшее военное образование на Урале. В 1989 он окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Об этом «URA.RU» сообщил бывший начальник училища Алексей Антошин.

«Этой мой выпускник, он выпускался в 1999 году и попал в войска в самый разгар второй чеченской кампании», — рассказал агентству экс-руководитель военного вуза. По словам сокурсников, Бучельников был умным и неординарным человеком. «В Сирии 40-летний офицер служил военным советником, откомандированным от одной из артиллерийских бригад», — сообщает «АиФ-Урал».

Подполковник Алексей Бучельников погиб в провинции Хама (Сирия) 28 апреля во время проведения занятия по боевой подготовке для сирийских артиллеристов. Подразделение сирийской армии подверглось снайперскому обстрелу, одна из пуль попала в российского офицера. Он получил смертельное ранение, спасти его не удалось.

Похороны артиллериста прошли в Екатеринбурге сегодня, 3 мая 2017 года, на Нижнеисетском кладбище. Известно, что Алексей Бучельников получит посмертно государственную награду (предположительно, Орден Мужества).

1/3
Могила уральского артиллериста, убитого в Сирии. Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров