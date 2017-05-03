Спецслужбы: ИГИЛ разрабатывает собственную социальную сеть

22:52 03 мая 2017 0

Террористы активно используют соцсети для пропаганды своих взглядов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители запрещенного в РФ «Исламского государства» ведут активную разработку собственной социальной сети, которую в дальнейшем будут использована в качестве главного инструмента вербовки новых сторонников. Об этом сообщили представители спецслужб Евросоюза на конференции по безопасности в Лондоне.

По словам директора полицейской службы ЕС Роба Уэйнрайта, в ходе недавней спецоперации европейским специалистам удалось раскрыть часть наработок радикалов. В частности, было найдено около 2 тысяч элементов социальной сети ИГ на 52 различных медиаплатформах, передает РБК.



Уэнрайт уточнил, что собственная интернет-платформы ИГ поможет террористам избежать утечек информации и обнаружения спецслужбами. К тому же, соцсеть значительно упростит процесс пропаганды и привлечения новых радикалов. «Мы, конечно, затруднили для них работу в этом пространстве, но мы всё еще видим, что они публикуют ужасные видео и широко используют интернет для связи», — сказал Уэйнрайт.