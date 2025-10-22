В автобусах станет меньше толп в час пик

«КамАЗ» расширит линейку автобусов в 2026-2028 годах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти снизят высокую загруженность общественного транспорта в России. На встрече с руководителем ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным 22 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил особую роль предприятия по выпуску автобусов, линейку которых планируется расширить в 2026-2028 годах. Как рассказали эксперты URA.RU, пополнение автопарка новой техникой решит проблему с переполненными машинами и предотвратит сокращение маршрутов в регионах.

От работы «КамАЗа» зависит качество жизни россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU

В начале встречи премьер отметил, что от работы компании, которая производит грузовые и пассажирские автомашины, зависит экономика всей страны, ведь «КамАЗ» обеспечивает транспортом сельское хозяйство, строительный сектор, добывающую промышленность и перерабатывающие отрасли, а также повышает качество жизни россиян во всех регионах страны. А затем попросил Когогина рассказать о результатах работы и планах предприятия на ближайшие годы.

«Доля "КамАЗа" на рынке авто составляет 34%, по сравнению с 2024 годом она выросла вдвое. В этом году мы ожидаем примерно 50 тысяч машин», — привел цифры глава компании.

Продолжение после рекламы

Власти придают особое значение пассажирскому транспорту, сказал руководитель «КамАЗа» Сергей Когогин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Он добавил, что власти принимают все меры для поддержания рынка, придавая особое значение пассажирскому транспорту. «Новые автобусы или электробусы изменили настроение людей и мобильность населения. А еще в этом году мы выделили дополнительные средства на субсидии регионам, что повлияло на загрузку наших предприятий», — обратил внимание Когогин.

Руководитель «КамАЗа» рассказал, что в этом году вырастит экспорт продукции компании на 10%, причем не столько за счет стран ближнего зарубежья, сколько дальнего. Тем более, что предприятию есть чем похвалиться: организация расширила ряд своих моделей серии К5.

«Запустили в производство самосвалы, сделали по заказу "Газпрома" серию газомоторных автобусов», — привел примеры Когогин. А еще — автомобили серии К5 полноприводного семейства для сложных климатических условий и шесть моделей машин с высоким уровнем защищенности для силовых структур.

Власти продолжают снижать зависимость автопрома РФ от импорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Затем Мишустин отметил работу компании по импортозамещению программного обеспечения, связанного с проектированием и разработкой автомобильной техники. «Было немало сложностей, которые, по мнению практически всех специалистов, удалось преодолеть. Без современных систем автоматизированного проектирования и поддержания жизненного цикла создавать свои решения будет невозможно. Это связано и с расчетами, и с дизайнерскими разработками», — рассказал Мишустин, отметив также активную работу компании по производству кадров для рынка авто в России.

Перегруженность автобусов — одна из проблем пассажирских перевозок Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Делая акцент на теме развития общественного транспорта, власти показывают, что продолжают решать проблему нехватки авто для пассажиров в регионах, чтобы впоследствии устранить одну из основных проблем — перегруженность автобусов, сказал URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Первостепенная задача сейчас — предотвратить устаревание автобусного парка, средний возраст которого приближается к 20 годам — это больше срока эксплуатации легковых авто», — уточнил эксперт.

Средний возраст автобусов в РФ составляет 17,2 года Фото: Никита Сабашников © URA.RU

И это действительно так. Если быть точнее, то сейчас этот показатель составляет 17,2 года — такую цифру 9 октября назвал директор департамента пассажирского транспорта «КамАЗа» Алексей Сергеев на форуме «Общественный транспорт 2025», отметив планы компании по расширению линейки автобусов в 2026-2028 годах. Для сравнения: средний возраст легковых машин приблизился к 13,7 года, по данным аналитиков крупной страховой компании на 22 октября.

Продолжение после рекламы

«Пополнение автобусного парка решит и проблему сокращения маршрутов, что в последнее время происходит, например, в Воронежской области. Однако для эффективного решения этого вопроса необходимо развивать и дорожную инфраструктуру», — добавил он.