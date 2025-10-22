В автобусах станет меньше толп в час пик
«КамАЗ» расширит линейку автобусов в 2026-2028 годах
Власти снизят высокую загруженность общественного транспорта в России. На встрече с руководителем ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным 22 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил особую роль предприятия по выпуску автобусов, линейку которых планируется расширить в 2026-2028 годах. Как рассказали эксперты URA.RU, пополнение автопарка новой техникой решит проблему с переполненными машинами и предотвратит сокращение маршрутов в регионах.
От работы «КамАЗа» зависит качество жизни россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
В начале встречи премьер отметил, что от работы компании, которая производит грузовые и пассажирские автомашины, зависит экономика всей страны, ведь «КамАЗ» обеспечивает транспортом сельское хозяйство, строительный сектор, добывающую промышленность и перерабатывающие отрасли, а также повышает качество жизни россиян во всех регионах страны. А затем попросил Когогина рассказать о результатах работы и планах предприятия на ближайшие годы.
«Доля "КамАЗа" на рынке авто составляет 34%, по сравнению с 2024 годом она выросла вдвое. В этом году мы ожидаем примерно 50 тысяч машин», — привел цифры глава компании.
Власти придают особое значение пассажирскому транспорту, сказал руководитель «КамАЗа» Сергей Когогин
Он добавил, что власти принимают все меры для поддержания рынка, придавая особое значение пассажирскому транспорту. «Новые автобусы или электробусы изменили настроение людей и мобильность населения. А еще в этом году мы выделили дополнительные средства на субсидии регионам, что повлияло на загрузку наших предприятий», — обратил внимание Когогин.
Руководитель «КамАЗа» рассказал, что в этом году вырастит экспорт продукции компании на 10%, причем не столько за счет стран ближнего зарубежья, сколько дальнего. Тем более, что предприятию есть чем похвалиться: организация расширила ряд своих моделей серии К5.
«Запустили в производство самосвалы, сделали по заказу "Газпрома" серию газомоторных автобусов», — привел примеры Когогин. А еще — автомобили серии К5 полноприводного семейства для сложных климатических условий и шесть моделей машин с высоким уровнем защищенности для силовых структур.
Власти продолжают снижать зависимость автопрома РФ от импорта
Затем Мишустин отметил работу компании по импортозамещению программного обеспечения, связанного с проектированием и разработкой автомобильной техники. «Было немало сложностей, которые, по мнению практически всех специалистов, удалось преодолеть. Без современных систем автоматизированного проектирования и поддержания жизненного цикла создавать свои решения будет невозможно. Это связано и с расчетами, и с дизайнерскими разработками», — рассказал Мишустин, отметив также активную работу компании по производству кадров для рынка авто в России.
Перегруженность автобусов — одна из проблем пассажирских перевозок
Делая акцент на теме развития общественного транспорта, власти показывают, что продолжают решать проблему нехватки авто для пассажиров в регионах, чтобы впоследствии устранить одну из основных проблем — перегруженность автобусов, сказал URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Первостепенная задача сейчас — предотвратить устаревание автобусного парка, средний возраст которого приближается к 20 годам — это больше срока эксплуатации легковых авто», — уточнил эксперт.
Средний возраст автобусов в РФ составляет 17,2 года
И это действительно так. Если быть точнее, то сейчас этот показатель составляет 17,2 года — такую цифру 9 октября назвал директор департамента пассажирского транспорта «КамАЗа» Алексей Сергеев на форуме «Общественный транспорт 2025», отметив планы компании по расширению линейки автобусов в 2026-2028 годах. Для сравнения: средний возраст легковых машин приблизился к 13,7 года, по данным аналитиков крупной страховой компании на 22 октября.
«Пополнение автобусного парка решит и проблему сокращения маршрутов, что в последнее время происходит, например, в Воронежской области. Однако для эффективного решения этого вопроса необходимо развивать и дорожную инфраструктуру», — добавил он.
Расширяя линейку современных комфортабельных автобусов, власти смогут сократить число пробок на дорогах, сообщил URA.RU автоэксперт Дмитрий Славнов. «Дороги строить уже некуда, поэтому лучше пересадить людей на общественный транспорт. Думаю, мы постепенно придем к этой практике, так как современные машины для пассажиров снабжены всеми услугами для поездки не только внутри города, но и между ними», — отметил специалист.
