Вучич назвал терактом стрельбу у здания парламента в Белграде

Вучич назвал стрельбу у здания парламента терактом
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что стрельба у здания Народной скупщины в Белграде рассматривается как террористический акт. Об этом он сообщил на мероприятии, посвященном вопросам развития сельской местности.
«Обращаюсь первым и извиняюсь за то, что вынужден покинуть это прекрасное собрание. Причина — террористический акт, который произошел перед зданием парламента Сербии, поэтому я должен заняться другими делами», — цитирует ТАСС Вучича.
Ранее издание Kurir сообщило, что 70-летний мужчина подозревается в выстреле в бедро 57-летнего мужчины. После этого он поджег одну из палаток сторонников Вучича, установленных перед парламентом, а затем бросил в пламя несколько патронов. Пострадавший в больнице, его жизни ничего не угрожает. На место приезжали правоохранители, а территорию оцепили.
