В красноярском экопарк-отеле сгорели три корпуса
В Красноярском крае сотрудники МЧС потушили пожар в экопарк-отеле
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Красноярском крае пожарным МЧС удалось ликвидировать пожар на территории экопарк-отеля в поселке Емельяново. Огнем повреждены три корпуса, восемь зданий удалось спасти от распространения пламени. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Красноярском крае ликвидировано открытое горение... Повреждены огнем три корпуса», — приводят слова пресс-службы РИА Новости. Отмечается, что пожарным удалось спасти восемь корпусов, постояльцам имущества оказали помощь в эвакуации.
Причиной пожара предварительно назван аварийный режим работы электрооборудования. Как уточняет пресс-служба, огонь, площадью 900 квадратных метров, локализован. Самостоятельно смогли эвакуироваться 90 человек, один сотрудник отеля получил травмы. На месте ЧП продолжают работать 24 специалиста и шесть единиц техники.
