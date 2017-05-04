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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
09:30  04 мая 2017 0

В Челябинске перекрывают центральные улицы

Парад Победы Челябинск, почетный караул, парад
Перекрытие улиц в Челябинске связано с Днем ПобедыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска сообщают, что 4, 5 и 9 мая на центральных улицах города будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщили «URA.RU» в мэрии.

4 мая в 19-30 часов на площади Революции будет проводиться генеральная репетиция торжественного построения. С 17-00 до 21-30 движение будет перекрываться на следующих участках: проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается); проспект Ленина от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны); улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина; улица Тимирязева от Цвиллинга до Елькина; улица Елькина от Тимирязева до Воровского; улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

5 мая в Челябинске состоится шествие слушателей военного факультета ЮУрГУ. В этот день с 09-45 до 11-15 часов (по мере прохождение шествия) будет закрыто движение транспорта на проспекте Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Красной, на улице Красная от проспекта Ленина до улицы Коммуны и на улице Коммуны от улицы Красной до улицы Кирова.

9 мая, с 10-00 до 14 часов, движение будет закрыто на шести участках: по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается); проспект Ленина от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны); по улице Тимирязева от Свободы до Свердловского проспекта; по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина; улица Елькина от Тимирязева до Воровского; по улице Цвиллинга от улицы Труда до улицы Тимирязева.

В этот же день в 13 часов в Челябинске запланировано шествие «Бессмертного полка». С 13-00 до 16 часов будет закрыто движение на проспекте Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, в том числе на всех перекрестках и на улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до Вечного огня.

Перед фейерверком, посвященным Дню Победы, с 20-00 до 23-30 часов, будет закрыто движение на улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда, на улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы, на улице Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской, на Свердловском проспекте от проспекта Победы до проспекта Ленина, а также на улице Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.

Кроме того, автовокзал «Центральный» (ДС «Юность») будет закрыт 9 мая с 18-00 до 24 часов. Отправление междугородних автобусов в Троицком и Уфимском направлениях в течение дня 9 мая будет осуществляться от автостанции «Южная» (областная больница).

Альбина Золотухина
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