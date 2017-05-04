03:09 04 мая 2017 0

Фрэнк Мир заявил, что не доверяет Григорию Родченкову, которым сам распространял допинг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

USADA использует несовершенную систему тестирования, разработанную бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Об этом заявил боец смешанных единоборств из США Фрэнк Мир, дисквалифицированный Американским антидопинговым агентством на два года за употребление запрещенных препаратов.

В апреле в организме 37-летнего спортсмена был обнаружен препарат дегидрохлорметилтестостерон. Проба, давшая положительный результат, была взята после боя с Марком Хантом на UFC Fight Night 85.

Сам Фрэнк Мир, двукратный чемпион мира в тяжелом весе, заявил, что вещество могло попасть в его организм с мясом кенгуру. Вину в употреблении допинга он не признал. Зато вспомнил аналогичный случай, произошедший с его другом-бейсболистом и дисквалификацию другого бойца UFC — Чеда Мендеса. В его организме был обнаружен запрещенный гормон роста, попавший через крем от загара.

Мир заявил, что это весьма подозрительно: когда у разных, незнакомых друг с другом спортсменов находят одно и то же — следы метаболитов. По мнению спортсмена, это может говорить о том, что система допинг-контроля несовершенна.

Система тестирования была разработана бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который, как напомнил Мир, «сам распространял запрещенные препараты».

«Насколько я знаю, он поступал недобросовестно, а потом кардинально поменял свою точку зрения и попытался всех вокруг сдать, чтобы спасти свою шкуру. Как можно доверять такому человеку, если он просто пытается спасти себя в ситуации, когда его руки запятнаны, и это стало известно? Всё это очень разочаровывает», — приводит слова Мира о Родченкове «РТ на русском».