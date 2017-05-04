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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
06:22  04 мая 2017 0

Российский конкурент Boeing 737 готовится пройти летные испытания

Новый российский самолет МС-21 должен подняться в небо уже в маеФото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Новый российский самолет МС-21, конкурент Boeing 737 и Airbus A320, готовится к летным испытаниям. Лайнер уже покинул сборочный цех Иркутского авиационного завода. Планируется, что в небо он поднимется уже в этом месяце.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству авиационной отрасли, все работы по подготовке первого полета МС-21 засекречены. Известно только, что они включают в себя стандартное наземное тестирование всех систем.

МС-21 — пассажирский самолет российского производства, который пока будет производиться в двух версиях: МС-21-200 (150 посадочных мест) и МС-21-300 (180 мест). Полномасштабные работы над МС-21 были развернуты в 2008 году с открытием госфинансирования. Интерес к самолету проявляют как российские, так и зарубежные авиакомпании. Портфель заказов на сегодня составляет 175 машин, по всем из них уже получены авансы.

Лайнер способен перевозить 150 или 180 пассажиров, в зависимости от модели.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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