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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
10:37  04 мая 2017 0

Ford заинтресовался тремя челябинским заводами

ИННОПРОМ 2015. Екатеринбург, гаттаров руслан, дубровский борис
Челябинский губернатор наметил встречу с владельцем ЧМКФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Форд Соллерс» и сотрудничающая с ним Faurecia Clean Mobility просят власти Челябинской области найти поставщика нержавеющей стали для выхлопных систем, сообщили «URA.RU» в минэкономразвития Южного Урала. В ближайшее время губернатор Борис Дубровский намерен обсудить эту тему с председателем совета директоров «Мечела» Игорем Зюзиным.

«Сотрудничество с „Форд Соллерс“ позволит обеспечить ЧМК — один из крупнейших заводов региона — новыми заказами», — пояснил агентству по итогам предварительных переговоров вице-губернатор Руслан Гаттаров. Исполнительный директор ООО «Форд Соллерс Холдинг» Адиль Ширинов со своей стороны пообещал поддержать проект на федеральном уровне.

Также потенциальными поставщиками являются Златоустовский электрометаллургический завод и Ашинский металлургический завод. При достойном качестве и адекватном ценовом предложении компания может закупать на Южном Урале 40-50 тыс. тонн стали марки «409» в год. «Она востребована не только на российском рынке, но и имеет экспортные перспективы», — сообщил представитель Faurecia Александр Горин.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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