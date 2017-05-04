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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
10:44  04 мая 2017 0

В Тобольске решили ликвидировать коррекционную школу. Возмущенные родители заручились поддержкой министерства образования России

Открытие детской площадки на территории Храма святого великомученника Пантелеймона. Екатеринбург, учебный класс, класс, школа, начальная школа, православная школа, образование в россии, среднее образование
Родители опасаются, что детей просто выставят на улицуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Тобольске Тюменской области родители детей-инвалидов возмутились решением властей объединить коррекционную школу №19 со школой №14. Они боятся, что детей «выставят» на улицу. Однако чиновники заверили, что родители неправильно поняли процесс слияния учреждений.

Тоболячка Светлана Александрова рассказала «URA.RU» о проблеме слияния коррекционной и общеобразовательной школ.

«Как только мы услышали слух, мы пошли на прием к директору, — говорит Светлана. — Нам объяснили, что у нас спецшколцу уберут. Какая судьба ждет детей, никто не знает. И директор сказал, что мы можем идти куда хотим. Главное, что родители не в курсе. Не было никакого собрания».

Озадаченные решением властей родители написали письмо в министерство образования России, которое встало на сторону жителей.

«Минобрнауки России неоднократно высказывало свою позицию по вопросу сохранения существующей сети отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам», — сказано в письме министерства.

В школе №19 информацию по слиянию учреждений комментировать отказались. «Нас присоединяют к 14 школе. Это все, что можем сказать», — ответил один из сотрудников школы.

Председатель комитета по образованию администрации Тобольска Наталья Белышева поспешила успокоить родителей, пояснив, что речь идет только об образовании единого юридического лица. «У нас идет слияние двух образовательных учреждений. Родителей волнует вопрос о слиянии детских коллективов. Но мы понимаем, что это особенные дети. И никаких слияний классов и педагогических коллективов мы не планируем».

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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