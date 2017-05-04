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04 мая 2017
Главные новости Москвы
11:08  04 мая 2017 0

В США усилят контроль за передвижениями российских дипломатов

США. Клипарт, сша, Капитолий, соединенные штаты америки, usa
Российских дипломатов в Америке хотят заставить ходить по стрункеФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Разведка США усилит слежку за передвижением послов из России. Соответствующий законопроект был принят палатой представителей американского парламента.

Теперь в обязанность глав Госдепа, ФБР и Нацразведки входит разработка системы предварительных уведомлений для всех аккредитованных в США российских дипломатических и консульских работников, сообщает «Газета.Ru». Ведомствам придется следить за соблюдением российскими дипломатами установленных для них правил.

В проекте бюджета на 2017 год американские сенаторы и конгрессмены выделили специальные деньги на борьбу с «влиянием РФ».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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