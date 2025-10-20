Завершено расследование дела о подготовке убийства Маргариты Симоньян

Срочная новость Фото: © URA.RU

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против Михаила Балашова, организатора ячейки террористической организации «National Socialism/White Power», и 11 ее участников. Им предъявлены обвинения в создании и участии в террористической организации, разбое, хулиганстве, разжигании ненависти и других преступлениях. Следствие установило, что Балашов и его сообщник Савельев планировали убийство журналистки Маргариты Симоньян за вознаграждение в 50 тысяч долларов США, собрав информацию о ее передвижениях. Преступление не было совершено, так как подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.