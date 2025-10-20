«Мне было жалко детей»: как Москвин стал «маньяком-кукольником», зачем хранил тела девочек и воспитывал их

Маньяк выкапывал тела мертвых девочек, а после этого одевал их и хранил в своей комнате как кукол Фото: Олег Золото / РИА Новости

В ноябре 2025 года Анатолий Москвин, широко известный как «маньяк-кукольник», может быть выписан из психиатрической клиники. Об этом сообщает telegram-канал Shot, опубликовавший интервью, в котором некрополист подробно рассказывает о причинах, побудивших его собирать тела погибших девочек. Видеозапись беседы была сделана около года назад другим пациентом медицинского учреждения — единственным другом и соседом Москвина по палате.

На записи маньяк, находившийся на тот момент в удовлетворительном состоянии, откровенно признает, что начал извлекать из могил тела несовершеннолетних девочек и приносить их домой из-за острого желания иметь дочь. Мумифицированные «куклы» он воспринимал как собственных детей, он вел с ними беседы и пытался воспитывать.

За последний год состояние здоровья Анатолия Москвина заметно ухудшилось: у него отмечаются значительные трудности с передвижением и замедленная речь. В связи с этим рассматривается возможность завершения его принудительного лечения и последующего перевода в психоневрологический интернат для амбулаторного наблюдения. Если у маньяка появится официальный опекун из числа родственников, ему могут разрешить покидать территорию интерната в сопровождении. Что известно о жизни и деяниях Анатолия Москвина — в материале URA.RU.

Жизнь и карьера маньяка

Анатолий Москвин родился 1 сентября 1966 года в городе Горький Горьковской области. Он окончил аспирантуру филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, где на кафедре германской и кельтской филологии работал над диссертацией. В дальнейшем мужчина преподавал кельтологию в Нижегородском лингвистическом университете.

В период с 2006 по 2010 год Москвин сотрудничал с газетой «Нижегородский рабочий» в качестве внештатного корреспондента, где публиковал дважды в месяц исторические и краеведческие статьи. С 2008 по 2010 год особое внимание общественности привлекли его материалы, посвященные истории местных кладбищ и вопросам некрополистики. Он также планировал издать книгу под названием «Нижегородский некрополь». Как отмечал сам Москвин в интервью 2007 года, за предыдущие два десятилетия он изучил свыше 750 кладбищ в области и других регионах России.

Анатолий Москвин был основным автором издания «Некролог НН», где опубликовал несколько десятков очерков, посвященных кладбищам. При этом финансового вознаграждения за это он не получал. В 2011 году мужчина продолжил публиковать краеведческие материалы в газете «Нижегородские новости». Кроме того, он регулярно читал лекции и оказывал помощь в поиске захоронений родственников. Москвин автором ряда словарей, а также переводчиком книги «История свастики» и автором приложения к ней под названием «Крест без распятого» (2007 год).

С декабря 1997 года он выступал издателем электронного альманаха «Кельтский рассвет», а в 2000-х годах сосредоточил свои исследования на нижегородском краеведении, издавая электронный альманах «Память земли» с июля 2005 года. Москвин владеет 13 языками и располагает личной библиотекой, насчитывающей 60 тысяч томов.

«Маньяк-кукольник»: как Москвин встал на преступный путь

Москвин хранил дома тела 26 мертвых девочек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Согласно воспоминаниям Анатолия Москвина, в период обучения в университете он состоял в обществе люцифериан. Оно, как утверждал мужчина, отличалось от сатанистов. В это время Москвин участвовал в ритуальных действиях с использованием останков погибших животных, сдавал зачеты по оккультным дисциплинам, а также давал обет безбрачия, полностью отказываясь от употребления алкоголя и табака. Будущий маньяк отрицал христианские ценности и идентифицировал себя как язычника. По информации редактора издательства, с которым сотрудничал Москвин, Григория Щеглова, тот хотел удочерить девочку.

Однако 2 ноября 2011 года в ходе обыска квартиры, где Анатолий Москвин проживал вместе с родителями, а также его гаража, правоохранители обнаружили 26 мумифицированных тел, представлявших собой куклы в человеческий рост. Эти куклы были изготовлены из останков девушек, извлеченных из могил.

Следствие установило, что тела были эксгумированы на кладбищах «Новое Стригинское», «Ново-Сормовское», «Марьина Роща», «Румянцево», «Нижегородское» Кстовского района Нижегородской области, а также на Кузьминском кладбище Москвы и Долгопрудненском Южном кладбище. В течение 10 лет Москвин извлекал останки несовершеннолетних с кладбищ в различных районах области, после чего подвергал их консервации с использованием специальной смеси соли и соды.

Пугающие воспоминания о дне, когда задержали маньяка

В квартире Москвина стоял зловонный запах из-за мумий Фото: Олег Золото / РИА Новости

Как рассказала нижегородская журналистка Кира Лановская, в день задержания маньяка возле его дома находилось большое количество представителей СМИ. Журналисты не могли зайти в подъезд, но наблюдали, как из квартиры выносят кукол. Лановская отметила, что куклы выглядели как тряпичные изделия, обтянутые тканью. В некоторых публикациях утверждалось, что в квартире не ощущалось запаха. Однако это не соответствует действительности: даже на улице ощущался резкий зловонный запах, напоминающий сырость с примесью гнили, как будто открываешь старый сундук на чердаке.

По словам журналистки, одна из понятых, присутствовавшая в комнате, заполненной куклами, потеряла сознание, после чего у нее началось носовое кровотечение. Когда женщина пришла в себя, у нее началась истерика.

Сотрудники Следственного комитета впоследствии рассказывали, что она кричала, прижимая руки к подбородку, и заявляла, что не собирается ничего трогать в этой квартире и хочет как можно скорее выйти на улицу. И сами следователи испытывали сильное эмоциональное напряжение: в ходе допроса им неоднократно приходилось делать перерывы, чтобы выйти подышать воздухом, так как откровения Москвина были для них крайне тяжелыми.

Уголовное дело и нахождение в психиатрической больнице

В 2012 году прошло заседание по делу Москвина Фото: Илья Московец © URA.RU

По факту преступной деятельности в отношении Анатолия Москвина было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилами и телами умерших. Судебное заседание состоялось в мае 2012 года. По итогам рассмотрения дела мужчина был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности с назначением принудительного психиатрического лечения. Прокуратура осталась удовлетворена вынесенным решением и не стала его обжаловать.

Москвин был помещен в психиатрическую клинику на шесть месяцев с диагнозом шизофрения. Однако впоследствии суд неоднократно продлевал срок лечения на аналогичный период.

Защиту интересов маньяка взялась осуществлять адвокат Вера Волкова, ранее прославившаяся участием в резонансном деле Pussy Riot. Летом 2015 года Анатолий Москвин прошел повторную психиатрическую экспертизу, по итогам которой, 30 июля, срок принудительного лечения был вновь продлен. Глава следственного управления Следкома РФ по Нижегородской области Вадим Стравинскас охарактеризовал это уголовное дело как беспрецедентное и не имеющее аналогов в современной криминалистической практике. Коллеги и знакомые Москвина отзывались о нем как о доброжелательном, высокообразованном и скрупулезном исследователе, а проявляемые им странности объясняли «особенностями интеллигентского склада личности».

Почему Москвин выкапывал кукол и зачем хранил в них музыкальные механизмы

После ссоры с матерью Москвин выкопал тело девочки на нижегородском кладбище Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ходе допроса Анатолий Москвин пояснил, что начал выкапывать и создавать кукол из-за чувства одиночества: он был неженат и давно мечтал о детях. Однако органы опеки отказали ему в усыновлении из-за низкого дохода, который он получал, работая преподавателем в университете. По словам Москвина, в мае 2003 года между ним и его родителями произошел конфликт: они не поддержали его намерение удочерить девочку из детского дома. В ответ на отказ, маньяк заявил матери, что займется оккультными практиками, будет общаться с духами умерших детей, мумифицировать их тела и хранить их у себя дома. Мать, по его словам, в сердцах сказала, чтобы он поступал, как считает нужным.

После этой ссоры Анатолий Москвин отправился на кладбище «Красная Этна», чтобы успокоиться. Там он увидел неприметную могилу девочки и решил ее раскопать. Вечером 9 мая 2003 года он вернулся на кладбище и откопал могилу до гроба, который был отделан малиновой синтетической тканью. С помощью стамески Москвин проделал отверстие в крышке гроба у изголовья и извлек останки ребенка: тело почти полностью разложилось и было поражено личинками. Девочка была одета в белую блузку, черную юбку, белые колготки и туфли. Тогда Москвин впервые решил попробовать мумифицировать тело. Он перенес останки в удаленный угол кладбища и захоронил их в заброшенной могиле.

Практически все мумии находились в личной комнате маньяка, за исключением немногих, которых он считал нелюбимыми — он хранились в гараже. Одетые в детские платья, «куклы» сидели на диване, а некоторые из них разыгрывали сцену чаепития — на столе перед ними стоял детский игрушечный сервиз.

По словам источника "Лента.ру", внутри некоторых мумий были установлены механизмы от музыкальных игрушек или шкатулок. При прикосновении они могли произносить фразы вроде «Папа, я люблю тебя» или воспроизводить песенку «Мишка очень любит мед».

Во время изъятия тел из квартиры из них раздавалась музыка, что производило жуткое впечатление. Следователи также обнаруживали в телах мумий личные вещи погибших девочек. Так, в одной из них был зашит фрагмент надгробной плиты с именем, в другой находилась больничная бирка с указанием даты и причины смерти. В грудной клетке третьей эксперты нашли высушенное человеческое сердце.

На допросах следователей маньяк утверждал, что заботился о мумиях Фото: Илья Московец © URA.RU

Москвин самостоятельно «дорабатывал» останки: наполнял тела тряпками, обшивал их капроновыми колготками, пришивал головы от плюшевых игрушек. В глазницы он вставлял пуговицы или пластиковые игрушечные глаза. По его словам, это нужно было, чтобы девочки могли «смотреть» с ним мультфильмы. На допросах некрополист утверждал, что испытывал к своим «дочерям» привязанность и заботился о них, как о живых. Каждая из «кукол» имела собственное имя и историю.

«Я хотел оживить этих детей»

В 2012 году Анатолий Москвин дал новое интервью. Находясь в клетке в зале суда, он ответил на вопросы журналистов, которым удалось получить к нему доступ. Представителей СМИ интересовало, как краеведу удавалось оставаться незамеченным на протяжении 10 лет, занимаясь эксгумацией останков детей, с какой целью он превращал их в мумии и почему хранил их у себя в квартире.

"Я хранил не трупы, а хранил тела. Дело в том, что я занимаюсь черной магией. Поэтому я хотел оживить этих детей, мне было жалко этих детей, которые могли еще жить и жить. Поэтому я хранил их для того, чтобы, когда наука научится бороться с раком, она их потом могла оживить, поскольку генетика развивается сейчас очень-очень активными темпами. <...> Мне было жалко всех этих детей", — заявлял Москвин.

Как отметил мужчина, он изначально осознавал противоправный характер своих действий, однако сочувствие к детям и запрет на клонирование в стране мотивировали его поступки. По его словам, он хотел сохранить материал для возможного будущего клонирования, это дало бы шанс этим детям прожить еще одну жизнь. Каждый раз после эксгумации маньяк аккуратно засыпал могилу, чтобы не вызывать подозрений у родственников. Кроме того, он утверждал, что устанавливал контакт с духами выкопанных детей и получал от них определенную информацию. Мужчина был уверен, что родные умерших никогда не узнают о происходящем. Даже его родители не догадывались о настоящей природе многочисленных кукол, находившихся в их доме.

«Мертвая невеста» Москвина

В 13 лет Москвин прошел обряд венчания с умершей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

По словам матери Анатолия Москвина, ее сына — отличника, спокойного и замкнутого подростка, — на протяжении многих лет систематически травили в школе. В 3 классе мальчик стал жертвой насилия. Психические трудности, с которыми впоследствии столкнулся Москвин, начались в возрасте 13 лет, после обряда так называемого «венчания» с умершей. Это событие он впоследствии подробно описал в своем дневнике, а спустя несколько лет история была опубликована журналисткой из Нижнего Новгорода Татьяной Кокиной-Славиной.

"4 марта 1979 года наша школа занималась сбором макулатуры. Мы ходили по подъездам, звонили во все двери и требовали старые бумаги. Около одного из подъездов стояла крышка гроба: накануне нам уже сказали, что в соседней школе погибла девочка. 11-летняя Наташа Петрова принимала ванну. <...> А когда мокрая стала вылезать из воды, задела оголенный провод и мгновенно скончалась от разряда", — рассказывал маньяк.

На похоронах не было ни одного одноклассника погибшей, зато присутствовали десятки мужчин и женщин в черных одеждах, державших в руках зажженные свечи и напевавших что-то на незнакомом мне языке, сообщил маньяк. Одна из женщин, вероятно мать Наташи, подошла к Москвину со слезами на глазах, вручила большое венгерское яблоко и поцеловала в лоб. Затем она подвела его к гробу и, пообещав множество сладостей, апельсинов и денег, настояла, чтобы тот поцеловал покойницу. Анатолий начал плакать и умолять отпустить его, но представители секты были непреклонны. Все присутствующие вновь запели молитву на непонятном языке, а кто-то из взрослых силой наклонил голову мужчины ко лбу девочки. Анатолию Москвину не оставалось ничего иного, кроме как выполнить требование.