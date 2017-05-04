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04 мая 2017
03 мая 2017
12:13  04 мая 2017 0

Южноуральский суд решил судьбу экс-полицейских, «крышевавших» проституток

Клипарт. Проституция, девочки, проститутки, шлюхи, проституция, секс
Полицейские устроили в бане притонФото: depositphotos.com © URA.RU

Два бывших сотрудника полиции Кыштыма Челябинской области, ставшие фигурантами уголовного дела за организацию занятия проституцией, получили по три года условного срока, с испытательным сроком в два года. Соответствующее решение вынес в среду, 3 марта, Кыштымский городской суд.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда, оба экс-силовика также лишены права в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

По уголовному делу также проходили два жители Кыштыма. Они получили по два года условно, но освобождены от наказания по амнистии.

В 2013 и 2014 годах два офицера полиции, сотрудник местного отдела и оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по региону, сдавали баню под притон. По желанию клиентов девушки выезжали и в другие места города. Притон «накрыли» в июле 2014 года. В это время в бане были несовершеннолетние девушки.

Полицейских арестовали, из МВД обоих уволили. Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 241 УК РФ (систематическое предоставления помещения для занятия проституцией) и по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Виктор Жуков
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