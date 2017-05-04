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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:09  04 мая 2017 0

Свердловский облизбирком проведет губернаторские выборы по челябинским лекалам. Не стали менять даже название региона

Чайников. Пресс-конференция. Екатеринбург , чайников валерий
Председатель облизбиркова Валерий Чайников даст старт губернаторским выборамФото: Александр Мамаев © URA.RU

Избирательная комиссия Свердловской области 12 мая утвердит пакет документов, регламентирующих процесс выдвижения и регистрации кандидатов на пост губернатора региона.

Как стало известно «URA.RU», важнейший из них — порядок приема и проверки листов с подписями мэров и муниципальных депутатов в поддержку выдвижения участников кампании. Из документа (есть в распоряжении «URA.RU») следует, что листы будут приниматься комиссией с 16 июля по 26 июля. Недостоверными, в частности, будут признаваться подписи, собранные с принуждением или за вознаграждение. В случае сомнения в достоверности подписи члены комиссии будут вправе провести опрос поставившего ее лица.

Подробная таблица со списком из 20 нарушений, по которым подписи муниципальных депутатов и мэров в поддержку выдвижения кандидатов могут быть признаны недостоверными, содержится в другом документе — проекте постановления «О перечне и формах документов, представляемых в Избирательную комиссию Свердловской области кандидатами на должность губернатора Свердловской области». К нему по какой-то причине прикреплен аналогичный документ, принятый 13 мая 2014 года Челябинским облизбиркомом.

Проект постановлений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов на должность губернатора, а также проведении ими предвыборной агитации в целом повторяют положения федерального и областного законодательства.

Константин Джултаев
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