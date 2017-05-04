У «горячей точки» Южного Урала появился хозяин

13:18 04 мая 2017 0

В Каслинский район возвращается власть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главой Каслинского района избран Игорь Колышев, сообщил «URA.RU» начальник управления внутренней политики правительства Челябинской области Виталий Шиков. За 51-летнего бизнесмена на сессии районного собрания депутатов в четверг, 4 мая, проголосовали 15 из 16 собравшихся. Его соперница — экс-замминистра области Ольга Ремезова — получила единственный голос в свою пользу.

С переходом на муниципальную службу Колышеву, который уже является депутатом районного собрания, предстоит передать в управление свой бизнес. Он являлся учредителем более десятка фирм, но наиболее известен как соучредитель ООО «Касли-ФАРМ» и руководитель ПК «Кооператор».

Предшественник Колышева на посту главы района Александр Грачев находится под судом за передачу в аренду земельного участка, на котором был расположен памятник культурного наследия «Дом купца Хозяинова» (после размещения там тубдиспансера здание было признано непригодным для использования и снесено), а также двух участков под обременением. Грачев предпочел не дожидаться окончания разбирательства и ушел в отставку. Мэр Каслей Скулыбердин, которого считают инициатором скандала, также вынужден был написать заявление об уходе.

После избрания нового главы района город также ожидает сначала конкурс, а потом и выборы мэра.