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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:27  04 мая 2017 2

На скандальной овощебазе №4 в Екатеринбурге обнаружена взрывчатка. На месте работает ФСБ

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
На месте работают сотрудники ФСБФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге, на скандальной овощебазе №4, обнаружено взрывчатое вещество. Как сообщают очевидцы, на месте работают сотрудники ФСБ.

«На переднем сиденье машины Honda Accord был найден сверток со взрыв-пакетом, перцовым баллончиком и зажигалкой. На базе ФСБ. Пока непонятно, учение это или все всерьез», — рассказал «URA.RU» анонимный источник, знакомый с ситуацией на базе.

В пресс-службе свердловского управления ФСБ комментировать информацию отказались. Представитель областного главка Валерий Горелых в беседе с корреспондентом «URA.RU» заметил, что сотрудники полиции не принимают участие в спецоперации.

«Сотрудников полиции там нет. Наши сыщики работают неподалеку от этого места, но это никак не связано с происходящим на базе», — поделился Горелых.

Марк Бородин
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