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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
15:33  04 мая 2017 0

В Тюменской области пожарные приехали бороться с огнем без воды. Погибла женщина

Пожар в Лабытнанги, пожарный, пожар
Жители деревни Тоболтуры обвинили пожарных в том, что те приезжают тушить огонь без воды (архивный снимок)Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюменской области на пожаре погибла 97-летняя бабушка. Жители ее деревни утверждают, что прибывшая на тушение огня пожарная машина была пустой.

Как сообщили «URA.RU» жители деревни Тоболтуры Тобольского района, пожарная машина, которая приехала тушить дом 97-летней женщины, была пустой. Чтобы справиться с огнем, потребовалась еще одна пожарная машина, которая приехала из деревни Кутарбитка в 12 километрах от места пожара. «Как в пожароопасный сезон пожарная машина может приехать пустой? — возмущаются жители Тоболтуры. — Это бардак творится уже несколько лет».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области «URA.RU» подтвердили факт гибели пожилой женщины на пожаре в Тобольском районе. «Пожар произошел в деревне Тоболтуры на улице Молодежной, горел дом 6×9 метров. Сообщение о пожаре поступило в 14:06, пожарные были на месте в 14:11, к 14:25 огонь был локализован, через 20 минут пожар был ликвидирован», — рассказали в МЧС.

В пресс-службе опровергли саму возможность приезда пустой пожарной машины не место возгорания. «Такого быть не может, это безусловная глупость», — заявили в пресс-службе. «Никаких ошибок и недочетов в работе пожарных не было. Машина была исправна, заправлена всем, чем положено, и прибыла на место возгорания в установленное время», — отметили в пресс-службе. Недовольство местных жителей вызвали действия водителя пожарной машины добровольной пожарной дружины Рената Давлетова. Нарушений в его действиях также не было обнаружено, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Дальнейшую оценку даст следствие», — заявили в МЧС.

По данным МЧС, на пожаре работали семь единиц техники, в том числе две пожарные машины, и 15 человек личного состава. Из них 8 человек были из добровольной пожарной дружины.

Получить комментарий главы Тобольского района Юрия Батта не удалось. В приемной чиновника сказали, что руководитель на выезде. На звонок на мобильный телефон Юрий Батт не ответил.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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