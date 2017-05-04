16:08 04 мая 2017 0

Вячеслав Истомин брал взятки откатами и банкетами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейском городском суде Челябинской области 4 мая, в четверг, состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении экс-мэра Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении взяток. Как следует из материалов, заслушанных в суде, бывший градоначальник полностью признал свою вину. Большая часть взяток потрачена на банкеты, которые оцениваются гособвинением как «незаконные безвозмездно оказанные услуги».

Так, бизнесмен Андрей Приб, а именно на его показаниях основано уголовное дело, сообщил, что оплачивал Истомину фуршет по случаю вступления в должность мэра, праздничный стол в честь дня рождения, пикник на одном из мероприятий и еще несколько банкетов. Зачитывали меню — фаршированные осетры, шашлыки, игристое вино, шампанское. 100 тыс. рублей Истомин взял «наличкой». Общая сумма взяток составила чуть менее 900 тыс. рублей. Взамен Приб получил земельный участок под строительство магазина.

Вторая взятка, более 900 тыс. рублей, сформировалась за счет откатов по контракту на поставку оборудования в школы и детсада Копейска от одного из предпринимателей. Уже на стадии следствия Истомин стал сотрудничать, признав вину по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) на первой же очной ставке с Прибом. Кроме того, экс-мэр дал показания, которые способствовали раскрытию другого преступления. За это ему изменили меру пресечения, отпустив из СИЗО под домашний арест.

На заседании суда Вячеслав Истомин был спокоен, но попросил запретить видео- и фотосъемку. Судья отказал, отметив, что бывший мэр является публичным человеком. Истомин был избран мэром Копейска в 2011 году, его задержали летом 2016 года, за несколько месяцев до истечения полномочий. Сейчас Копейском руководит бывший первый зампрокурора области Владимир Можин.

Следующее заседание суда состоится 22 июня. Истомин заключил досудебное соглашение, поэтому процесс будет недолгим. Экс-мэр Копейска продолжает оставаться под домашним арестом.