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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
17:37  04 мая 2017 0

В Тюмени госавтоинспекторы ищут нарушителей из свадебного кортежа. ВИДЕО

Свадебный кортеж грубо нарушил правила ПДДФОТО: принт скрин с видео

Сотрудники тюменского ГИБДД разыскивают водителей элитных иномарок, которые, будучи в свадебном кортеже, грубо нарушили правила дорожного движения.

В пресс-службе региональной госавтоинспекции рассказали, что поводом для проверки стал видеоролик, который появился в городских пабликах во «ВКонтакте». На записи видно, как восемь престижных автомобилей объехали светофор на запрещающий сигнал по встречной полосе на пересечении улиц Широтной и Пермякова.

«Мы установили владельцев транспортных средств, — рассказала корреспонденту „URA.RU“ начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального Управления ГИБДД Анжела Борисова. — Одного из нарушителей мы уже нашли. Его наказали за выезд на встречную полосу и игнорирование пешеходов. Документы направили в суд. Скоро найдем и остальных».

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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