Дочь Марии Захаровой госпитализировали в Севастополе

19:48 04 мая 2017 3

Захарова опоздала на пресс-конференцию на два часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь официального представителя российского МИДа Марии Захаровой попала в больницу после укуса собаки. Бездомный пес укусил ребенка на Приморском бульваре, после чего девочку срочно доставили в городскую больницу №5 Севастополя.

В медучреждении не оказалось необходимых препаратов, из другой больницы их оперативно доставить не смогли, так как в служебной машине закончился бензин. При этом руководство больницы заявляет, что у них есть и вакцина, и бензин для машины, однако к лечению медики до сих пор не приступили из-за того, что гостья не приняла решение, где именно лечить ребенка, пишет sevastopol.su.

В этот же день, 4 мая, Мария Захарова все же появилась на запланированной пресс-конференции, извинившись за двухчасовое опоздание по причине форс-мажорных обстоятельств.