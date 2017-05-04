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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
20:48  04 мая 2017 2

В Новом Уренгое полиция ищет участников массовой драки. ВИДЕО

В Новом Уренгое силовики ищут участников дракифото - скрин видеозаписи

В Новом Уренгое силовики разыскивают участников драки возле кафе. Видеозапись инцидента на днях была опубликована в Сети, хотя сама потасовка произошла еще в конце апреля.

На записи видно, что несколько человек сначала разговаривают у входа в заведение, а потом начинается драка.

«Драка случилась еще 23 апреля. В 18:40 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в микрорайоне Коротчаево возле кафе „Волжанка“ происходит потасовка. Полиция незамедлительно прибыла на место ЧП. После этого в полицию поступило сообщение от пострадавшего о побоях. Возбуждено административное производство. Виновные лица устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МВД Ямала.

Юлия Фролова
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