Политические партии выбирают фаворита на выборах губернатора Прикамья

22:01 04 мая 2017 1

Маленькие партии не намерены пропускать судьбоносные выборы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском крае перед выборами губернатора началась борьба за ресурс непарламентских партий. Лидеры нескольких реготделений рассказали «URA.RU» о своих планах на ближайшие месяцы.

Источник агентства, близкий к властям региона, сообщил, что на этой неделе начались активные консультации с рядом руководителей политических партий на предмет их позиции относительно предстоящих выборов губернатора. «Сейчас все пытаются понять, будут ли кого-то поддерживать непарламентские партии, которые вряд ли станут выдвигать своих кандидатов. И подобные „заходы“ начались как со стороны властей, так и со стороны оппозиции», — отметил собеседник.

Максим Решетников сосредоточился на «партии власти» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На сегодняшний день открыто о намерениях участвовать в выборах главы региона заявили временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников и лидер движения «Выбор», экс-депутат Заксобрания Константин Окунев. Первый участвует в праймериз «Единой России», а второй получил поддержку демократической коалиции, сформированной председателем «Движения автомобилистов России» и депутата первых четырех созывов Госдумы Виктора Похмелкина.

Коалиция сейчас ведет переговоры с партиями о выдвижении своего кандидата. Также ранее о желании стать кандидатом от КПРФ заявила адвокат из Москвы Ирина Филатова, а вероятным представителем ЛДПР на выборах называют координатора пермского отделения партии Олега Постникова. Каждый кандидат должен пройти «муниципальный фильтр»: собрать подписи 6% депутатов в 75% муниципальных образований Пермского края (более двухсот подписей).

«URA.RU» опросило лидеров реготделений нескольких партий, которые, по имеющейся информации, пытаются вовлечь в предстоящую кампанию — ни один не ответил однозначно о формате участия своей «ячейки» в выборах губернатора. Так, председатель реготделения «Партии пенсионеров за справедливость» Юрий Бурляков сообщил, что не планирует выдвигать своего кандидата, поскольку «пенсионерам» все равно не дают участвовать в выборах и «снимают по подписям». Собеседник отметил, что кандидатура врио губернатора очень сильная, но партия определит своего фаворита все-таки позднее. «Если будет достойный кандидат — почему бы нам его не поддержать? У нашей партии есть ресурс и поддержка, мы добивались значительного успеха. Что касается коалиции и Окунева — я его знаю очень хорошо. Он не новичок в политике. Но насколько хватит у него ресурсов, мощи и поддержки? Будем смотреть».

Константин Окунев готов договариваться со всеми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лидер пермского отделения «Яблока» Ольга Колоколова ответила, что к ней за поддержкой пока никто не обращался. Научный руководитель пермского отделения партии «Города России» Евгений Будалин сообщил, что также присматривается к будущим кандидатам: «Мы будем принимать решение о поддержке кого-либо из кандидатов, исходя из их программ. И, конечно, мы считаем, что чем больше кандидатов на выборах — тем кампания демократичнее».

Максим Решетников ранее публично заявлял, что намерен опираться на разные политические силы, но приоритет отдает «Единой России», которую считает несущей конструкцией действующей системы. А коалиция, которая намерена выдвинуть Константина Окунева, напротив, пригласила к сотрудничеству все заинтересованные стороны.

«Я — человек умеренных центристских взглядов и не радикал. Для меня важно эволюционное развитие общества, а выборы — это легитимная возможность влиять на власть. Поэтому я приветствую создание коалиций и желание политических партий сотрудничать», — заявил Окунев.