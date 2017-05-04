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04 мая 2017
Главные новости Москвы
21:55  04 мая 2017 1

Украина почти полностью прекратила водоснабжение ЛНР

Строительство Нижне-туринская ГРЭС., водопровод, тепло, жкх, вентель, отопительный сезон
ЛНР катастрофически не хватает водыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина сократила подачу воды в непризнанную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции на 85%. Это произошло без объяснения причин с украинской стороны.

Специалисты из Луганска приступили к изменению режима подачи воды, но водопровод для профилактических работ был остановлен. Поставка воды с территории Украины сократилась в ночь на 2 мая, пишет агентство Nation News.

Отметим, что остановленный водопровод снабжал питьевой водой сразу несколько населенных пунктов республики — Кировск, Бранку и Стаханов. Теперь они могут полностью лишиться воды. Также сейчас на 30% ограничена подача ресурса в города Антрацит, Перевальск и Красный Луч. Перебои с поставками воды могут спровоцировать аварию на водопроводе.

Лев Истомин
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