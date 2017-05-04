Украина почти полностью прекратила водоснабжение ЛНР

21:55 04 мая 2017 1

ЛНР катастрофически не хватает воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина сократила подачу воды в непризнанную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции на 85%. Это произошло без объяснения причин с украинской стороны.

Специалисты из Луганска приступили к изменению режима подачи воды, но водопровод для профилактических работ был остановлен. Поставка воды с территории Украины сократилась в ночь на 2 мая, пишет агентство Nation News.

Отметим, что остановленный водопровод снабжал питьевой водой сразу несколько населенных пунктов республики — Кировск, Бранку и Стаханов. Теперь они могут полностью лишиться воды. Также сейчас на 30% ограничена подача ресурса в города Антрацит, Перевальск и Красный Луч. Перебои с поставками воды могут спровоцировать аварию на водопроводе.