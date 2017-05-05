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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
00:42  05 мая 2017 0

Пролетевший мимо Думы бизнесмен из Югры вновь заявил об участии в выборах

Брифинг о отмене выборов губернатора. Ханты-Мансийск., колодич александр
Александр Колодич решил снова попытать счастье в политикеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Бизнесмен Александр Колодич решил во второй раз попробовать свои силы в предвыборной гонке по Нефтеюганскому одномандатному округу № 6. Политик заявился на праймериз «Единой России» в Думу ХМАО-Югры. Об этом «URA.RU» сообщил сам Колодич.

Комментировать свои шансы на победу собеседник отказался. «Предсказывать не буду, результаты узнаем после выборов», — пояснил он.

В предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты от Нефтеюганска Колодичу составят конкуренцию такие политики, как Александр Зеленский (согласованный правительством кандидат), Семен Михайлов и Салават Ниязов. По Сургутскому одномандатному округу за депутатское место поборются Ирина Урванцева, Никита Никешин и Салават Ниязов.

Как заявил секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков, в сентябре этого года югорчанам предстоит избрать 11 глав поселений, 104 депутатов в советы поселений, и довыбрать 3 депутатов в городские думы. «Всего в сентябре „Единая Россия“ поборется за 12 мандатов», — отметил Хохряков.

Как уже сообщало «URA.RU», Александр Колодич, в прошлом «справедливорос», в 2016 году проиграл выборы, уже будучи в команде «Единой России». Ходили слухи о его желании участвовать в довыборах от конкурирующей с единороссами партии.

Игорь Волосин
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