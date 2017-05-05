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05 мая 2017
04 мая 2017
08:52  05 мая 2017 0

Проект с политическими рисками. Оператор «Платона» отказался взвешивать грузы

Заблокированный лагерь дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон» на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Екатеринбург, дальнобойщики, фуры, платон
Внедрение системы весового контроля отложили, опасаясь новых протестов дальнобойщиковФото: Алексей Колчин © URA.RU

Оператор «Платона» отказался от участия в проекте по созданию системы автоматического весогабаритного контроля за грузовиками. Отзыв предложения был озвучен на совещании в Минтрансе.

В январе этого года «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), на паритетных основах принадлежащее Игорю Ротенбергу и «РТ-инвесту», заявили, что готовы заняться автоматической системой весогабаритного контроля, пишут «Ведомости». Для контроля нужно было установить рамки фото и видео-фиксации, а также весы, вмонтированные в дорожное полотно.

Затраты на установку оценивались в 28 млрд рублей. Государство предполагало выложить за установку оборудования и обслуживание 51,6 млрд в 2017—2027 годах, РТИТС назначило другую сумму — 68,3 млрд в 2018—2029 годах. В Минтрансе считали, что по сумме и проектируемым работам можно было договорится.

«„Платон“ — мелочь по сравнению с тем, с чем мы сталкиваемся, с весогабаритными параметрами», — считает президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. В забастовке, которую дальнобойщики начали еще 27 марта, одним из требований как раз является наведение порядка на весовом контроле.

Матягин отметил, что в данный момент почти все на рынке — нарушители, грузоотправители вынуждают перевозчиков брать лишний груз и писать, что они берут ответственность на себя. Штрафы настолько велики, что после нескольких можно закрываться. Политологи предполагают, что если система заработает, то «ничто не помешает людям выйти на улицу перед выборами, а это совершенно ни к чему».

Нина Калинина
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