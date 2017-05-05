08:52 05 мая 2017 0

Внедрение системы весового контроля отложили, опасаясь новых протестов дальнобойщиков Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Оператор «Платона» отказался от участия в проекте по созданию системы автоматического весогабаритного контроля за грузовиками. Отзыв предложения был озвучен на совещании в Минтрансе.

В январе этого года «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), на паритетных основах принадлежащее Игорю Ротенбергу и «РТ-инвесту», заявили, что готовы заняться автоматической системой весогабаритного контроля, пишут «Ведомости». Для контроля нужно было установить рамки фото и видео-фиксации, а также весы, вмонтированные в дорожное полотно.

Затраты на установку оценивались в 28 млрд рублей. Государство предполагало выложить за установку оборудования и обслуживание 51,6 млрд в 2017—2027 годах, РТИТС назначило другую сумму — 68,3 млрд в 2018—2029 годах. В Минтрансе считали, что по сумме и проектируемым работам можно было договорится.

«„Платон“ — мелочь по сравнению с тем, с чем мы сталкиваемся, с весогабаритными параметрами», — считает президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. В забастовке, которую дальнобойщики начали еще 27 марта, одним из требований как раз является наведение порядка на весовом контроле.

Матягин отметил, что в данный момент почти все на рынке — нарушители, грузоотправители вынуждают перевозчиков брать лишний груз и писать, что они берут ответственность на себя. Штрафы настолько велики, что после нескольких можно закрываться. Политологи предполагают, что если система заработает, то «ничто не помешает людям выйти на улицу перед выборами, а это совершенно ни к чему».