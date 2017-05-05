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05 мая 2017
04 мая 2017
09:14  05 мая 2017 0

«Сломать хребет врага». Ким Чен Ын раздумывает над нанесением удара по Южной Корее

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
Лидера КНДР не оставляют мысли об ударе по Южной КорееФото: Petersnoopy/Flickr

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что рассматривает план по нанесению удара по Южной Корее. Заявление он сделал после посещения артиллерийских воинских частей на островах Чанджэдо и Мудо, расположенных недалеко от спорной морской границы с Южной Кореей.

Северокорейский лидер призвал элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, сохранять высшую боевую готовность. Также Ким Чен Ын приказал войскам приготовиться «сломать хребет врага», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кроме этого, лидер КНДР ознакомился с планом артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил граждан страны о возможности начала ядерной войны между Соединенными Штатами и Северной Кореей, напоминает «Русская планета». «Есть смысл беспокоиться о скором начале ядерной войны, поскольку не ясно, с кем штаты имеют дело», — пояснил Трамп.

Марина Мотылева
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