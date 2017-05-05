09:14 05 мая 2017 0

Лидера КНДР не оставляют мысли об ударе по Южной Корее Фото: Petersnoopy/Flickr

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что рассматривает план по нанесению удара по Южной Корее. Заявление он сделал после посещения артиллерийских воинских частей на островах Чанджэдо и Мудо, расположенных недалеко от спорной морской границы с Южной Кореей.

Северокорейский лидер призвал элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, сохранять высшую боевую готовность. Также Ким Чен Ын приказал войскам приготовиться «сломать хребет врага», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кроме этого, лидер КНДР ознакомился с планом артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил граждан страны о возможности начала ядерной войны между Соединенными Штатами и Северной Кореей, напоминает «Русская планета». «Есть смысл беспокоиться о скором начале ядерной войны, поскольку не ясно, с кем штаты имеют дело», — пояснил Трамп.