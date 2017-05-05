{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
11:41  05 мая 2017 0

Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить 110 млн долларов заболевшей раком женщине

Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., доллары, деньги, банкрот
Производитель детской присыпки выплатит американце, заболевшей раком, более 100 млн долларовФото: Ken Teegardin/Flickr

Производитель косметических и гигиенических средств по уходу за телом компания Johnson & Johnson по решению суда выплатит 110 млн долларов заболевшей раком женщине.

4 мая суд присяжных города Сент-Луис признал компанию виновной и обязал выплатить огромную компенсацию 62-летней жительнице штата Вирджиния Луис Слемп. Как уверяет выигравшая суд истица, она на протяжении 40 лет использовала детскую присыпку Johnson & Johnson с тальком, а пять лет назад ей поставили диагноз рак яичников, который после распространился на печень, пишет телеканал 360.

Основная претензия к компании состоит в том, что она не предупреждала о возможности рака при использовании продуктов на основе талька.

Компания Johnson & Johnson ответила на решение суда, заявив, что руководство сочувствует заболевшей, но собирается обжаловать решение суда. В компании уверяют, что присыпка безопасная, пишет информагентство Nation News. Издание отмечает, что сумма 110 млн долларов стала рекордной среди компенсаций, которую просили у компании по подобным искам в американском суде.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров