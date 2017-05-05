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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:48  05 мая 2017 14

Свердловских ветеранов поздравили с Днем Победы просроченным майонезом. ФОТО

9 мая 2016. Сургут, ветеран, 9 мая, день победы
В Екатеринбурге начали поздравлять ветеранов с приближающимся Днем ПобедыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Урале ветеранам в честь приближающегося Дня Победы подарили майонез с сомнительным сроком годности, рассказал «URA.RU» читатель.

В письме свердловчанин рассказал, что его бабушка — ветеран труда и труженица тыла. Накануне, 4 мая, ее пригласили на предприятие, где она раньше работала (источник не уточнил название), чтобы вручить подарки.

«Приехали. Ушла поздравляться — приходит с мешком майонеза. С полным мешком сырного майонеза. Едем домой, смотрю, фотографирую подарок. Срок годности порадовал», — рассказал агентству читатель.

Судя по фото, которые предоставил нашему агентству внук ветерана, пенсионерке подарили сразу 16 упаковок сырного майонеза «Мечта хозяйки» и еще не меньше девяти соусов в пластиковых баночках. Правда, употреблять их в пищу ветеран труда вряд ли решится. На упаковках сырного майонеза указана дата производства — 28 ноября 2016 года.

На сайте производителя написано, что при температуре от 8 до 24 градусов тепла такой продукт хранится 150 суток, то есть его срок годности истек еще в апреле. Правда, при температуре до 18 градусов срок годности увеличивается еще на 30 суток. «Но съесть такое количество майонеза за оставшееся время не удастся, поэтому он все равно испортится», — сказал читатель агентства.

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Комбинат подарил ветерану целый мешок с упаковками майонеза Фото: читатель URA.RU

Майонез «Мечта хозяйки» производится в Екатеринбурге на жировом комбинате. В пресс-службе этой компании «URA.RU» подтвердили, что 4 мая администрация производства поздравляла ветеранов и дарила собственную продукцию. Однако прокомментировать ситуацию со сроком годности здесь оперативно не смогли. Собеседница агентства попросила сделать письменный запрос и пообещала ответить позднее, сославшись на то, что комбинат в данный момент участвует в субботнике.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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