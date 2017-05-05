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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:04  05 мая 2017 2

В Екатеринбурге появились первые антиройзмановские листовки. Враги мэра повышают его рейтинг

Первая в 2017 году антиройзмановская листовкаФото: страница Вениамина Помазкина в "Фейсбуке"

В пятницу, 5 мая, пользователи социальных сетей опубликовали фотографии первой серии появившихся в Екатеринбурге предвыборных листовок с критикой мэра Евгения Ройзмана.

На них изображены фотографии фасадов известных городских домов с нанесенными на них граффити. В центральной части листовки — портрет Ройзмана и фраза «Настенной грязи все мы рады! Спасибо мэр за чистые фасады!». Пользователи соцсетей связали появление листовок с заявлением мэра о выдвижении кандидатом на пост главы области и предположили, что они разработаны штабом действующего губернатора Евгения Куйвашева.

В последний раз PR-кампания против Евгения Ройзмана проводилась в ходе выборов мэра Екатеринбурга в 2013 году. Тогда штаб другого кандидата в главы города, Якова Силина, выпускал несколько серий листовок с его критикой. Наибольшую знаменитость получила листовка, на которой была изображена испуганная девочка, со слоганом «Мама, не голосуй за бандита!». Социологические исследования показывали, что выход каждой листовки мобилизовал сторонников Ройзмана и повышал его рейтинг. Но штаб Силина раз за разом пренебрегал этими данными.

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин заявил «URA.RU», что посвященная фасадам новая листовка не даст должного эффекта: «Она лишь привлечет внимание к фигуре Евгения Ройзмана. Не уверен, что эта листовка — результат работы губернаторского штаба. Возможно, что ее произвели сторонники Ройзмана, стремящиеся консолидировать электорат мэра».

Константин Джултаев
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