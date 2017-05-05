15:09 05 мая 2017 6

Информация появилась на сайте надзорного ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ обнародовала информацию об имуществе и доходах прокуроров. Данные опубликованы на сайте надзорного ведомства. В таблице представлены сведения о квартирах, дачах, автомобилях и зарплате за 2016 год руководящего состава Генпрокуратуры.

Так, генеральный прокурор России Юрий Чайка задекларировал доход в размере 9 275 344 рублей, его супруга — на миллион меньше (8 280 000 руб.) Недвижимости у генпрокурора в собственности нет — он пользуется квартирой супруги площадью 203,6 кв. м (ей принадлежит ½ этого объекта недвижимости). Кроме того, жена Чайки владеет нежилым помещением площадью 175,3 кв. м. В собственности у главы ведомства есть автомобиль ГАЗ-13 («Чайка»).

Его заместитель Николай Винниченко, который был полномочным представителем президента РФ в УрФО, заработал почти в два раза меньше своего «босса» — 4 028 188 руб. Ездит Винниченко на автомобиле BMW пятой серии, владеет 1/3 квартиры метражом 224,5 кв. м (две другие доли распределены между супругой и ребенком). Семья живет на правительственной даче, предоставленной в пользование, размером 264 кв. м. Его супруга в 2016 году дохода не имела.

Заместитель генпрокурора в Уральском федеральном округе Юрий Пономарев заработал за прошлый год 4 791 519 рублей (супруга — 3 149 427 руб.). В собственности у него есть квартира на 167,5 кв. м, он и супруга пользуются также «помещением в доме гостиничного типа» площадью 58,8 кв. м. Жена замгенпрокурора ездит на Opel Mokka.

В целом многие руководящие сотрудники Генпрокуратуры владеют или пользуются квартирами или дачами большим метражом (более 100 или даже 200 кв. м.). В их собственности — дорогие автомобили: «Мерседес», «Тойота» («Камри», RAV4), «Лэнд Крузер», «Инфинити», «Лэнд Ровер», «Ауди» и т. д. Есть и раритетные авто: помимо «Чайки» генпрокурора, 21-я «Волга» у его заместителя Лопатина и ГАЗ 2410 — у начальника управления Токарева.