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Главные новости Пермского края
16:15  05 мая 2017 0

На пермском оборонном заводе, где проводились обыски, увольняют сотрудников

Егор Заворохин, прессконференция. Пермь, заворохин егор
По словам директора ЗиДа, из-за силовиков деятельность завода оказалась парализованнойФото: Алексей Глазырин © URA.RU

На Заводе имени Дзержинского, который не смог продлить лицензию из-за обысков и арестов топ-менеджеров, сократят около 100 сотрудников. Половина из них уже получили уведомления об увольнении.

40 сотрудников были уволены из-за слияния механического цеха с другим, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на свои источники на предприятии. Еще 52 сотрудника ЗиДа уже получили уведомления о сокращении. В отделе кадров завода корреспонденту «URA.RU» сказали, что не уполномочены комментировать эту информацию. Пресс-секретарь ЗиДа Константин Кякинен сообщил, что сам больше не работает на предприятии.

19 апреля были арестованы замдиректора ЗиД по безопасности Александр Сентябов и юрист завода Анастасия Пятунина. Из-за задержаний топ-менеджеров предприятие не смогло вовремя продлить лицензию ФСБ. 24 апреля была остановлена работа в области секретного документооборота. «Это означает, что завод встал», — пояснил исполнительный директор ЗиД Егор Заворохин. 12 мая профком завода намерен провести на месте старых проходных митинг с требованием прекратить «беспредел силовиков» в отношении предприятия.

Анна Белкина
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