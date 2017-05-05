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05 мая 2017
04 мая 2017
17:23  05 мая 2017 0

Редин самый богатый, а Евдокимову повезло с женой. Окружение Дубровского отчиталось о доходах

Баринов и Дубровский. подписание соглашения. Челябинск., голицын евгений, евдокимов вадим
Судя по декларациям, VIP-челябинцы живут весьма скромноФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Декларационная кампания
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Первые лица правительства Челябинской области раскрыли свои доходы за 2016 год вслед за губернатором Борисом Дубровским. Информация появилась на официальном интернет-ресурсе региональной власти.

Первый вице-губернатор Евгений Редин заработал почти 5,4 млн рублей, а его супруга добавила в семейный бюджет еще 2,2 млн. За четой Рединых числятся два гаража, две квартиры (78 и 140 кв. метров) жилой дом площадью 205 кв. метров. Для перемещения глава семьи может воспользоваться Audi 100 либо внедорожником VW Touаreg, его жена предпочитает BMW X3.

Куратор региональной экономики вице-губернатор Руслан Гаттаров заработал около 3,8 млн рублей, а его вторая половина — чуть больше пяти тысяч. Дом площадью 65 кв. метров выглядит скромно — особенно на фоне почти 150-метровой квартиры. Личного автотранспорта за Гаттаровыми и вовсе не числится. На этом фоне резко выделяется вице-губернатор Вадим Евдокимов, задекларировавший брутальный мотовездеход Yamaha YEM 125А. Помимо этого он владеет Lexus RX-350, а его жена — Lexus RX-450 Н. Госпожа Евдокимова может послужить примером супругам коллег своего мужа: в 2016 году она заработала почти 1,7 млн рублей.

К примеру, жена «чрезвычайного» вице-губернатора Олега Климова, хоть и ездит на аналогичном евдокимовскому Lexus RX-350, может похвастаться доходом лишь в 738 тыс. рублей. Но в придачу — домом площадью 430 кв. метров и двумя квартирами по 153 и 102 квадрата. Ее супруг довольствуется служебным авто и задекларировал около 3,8 млн рублей.

Курирующий ЖКХ региона вице-губернатор Сергей Шаль отчитался о 3,1 млн рублей дохода, двух квартирах (102 и 249 кв. метров) и доме площадью 275 квадратов, отдельно почему-то указан 30-метровая баня. А вот жены у Сергея Вернеровича нет, что делает его весьма интересным для женщин «в активном поиске».

Вице-губернатор и руководитель аппарата правительства Евгений Голицын в «золотой середине»: он «стоит» около 3,8 млн рублей, владеет домом площадью около 300 кв. метров и ездит на Jeep Grand Cherokee. Годовой заработок его супруги составил чуть меньше 350 тысяч рублей.

Алексей Шумов
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