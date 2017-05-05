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05 мая 2017
17:31  05 мая 2017 0

Итальянская винодельческая компания выпустит для России вино DIMON

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Вино, возможно, выйдет эксклюзивной коллекцией для подарков руководству страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Винодельческая компания из Италии ColleMassari подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда DIMON для его последующей реализации в России.

«На данный момент говорить о выходе на российский рынок итальянского вина Dimon преждевременно. Как правило, между регистрацией бренда и выходом продукта проходит несколько лет», — отмечает президент Первой патентной компании Анатолий Аронов.

По словам эксперта, новое вино, безусловно, будет привлекать россиян, хотя, возможно, будет выходить эксклюзивной коллекцией, в том числе для подарков руководству страны.

ColleMassari владеет двумя виноградными хозяйствами в Тоскане. Их наиболее популярные продукты: вино «ColleMassari» и «Grattamacco»

Семен Гринберг
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