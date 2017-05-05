Школьников заставили слушать песни Киркорова

18:05 05 мая 2017 0

Главный подарок для артиста - преданные фанаты Фото: depositphotos.com © URA.RU

В школе подмосковного поселка Деденево в Дмитровском районе не утихает скандал из-за того, что в день рождения Филиппа Киркорова на переменах включали его песни. Полуторачасовую передачу о творческом пути артиста, которую были вынуждены слушать школьники, прервали разгневанные родители.

Депутат Виталий Милонов раскритиковал творческую инициативу педагогов, сказав, что ничего не имеет против Филиппа Киркорова, поскольку это вопрос вкуса, и в данном случае глупость совершили учителя, которые это сделали, сообщает «Национальная служба новостей».

Деденевцы уверены, что причиной подобной акции стало желание педагогов угодить главе поселка Светлане Тягачевой. Говорят, что она любит артиста со стародавних времен. Версию подтверждают тем, что недавно в Деденеве построили Дом культуры и назвали его «Светлана», тоже в качестве презента Тягачевой. В результате возмущения жителей вывеску сняли.