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05 мая 2017
18:43  05 мая 2017 0

«Потеряли Крым, потеряете и «Евровидение». На итальянском ТВ резко высказались об Украине. ВИДЕО

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Итальянские журналисты предрекают провал Украины на международном конкурсеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Евровидение в Киеве
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В эфире одного из главных итальянских телеканалов RAI ведущие поиздевались над Украиной, заявив, что Киев вслед за потерей Крыма потеряет и победу в «Евровидении-2017». Скандальное видео бурно обсуждается в социальных сетях.

Ведущая программы Nemo в ходе эфира сообщила, что представитель Италии Франческо Габбани уже прибыл на Украину для участия в конкурсе, на что ее соведущий ответил: «Да, в этом году фестиваль „Евровидение“ пройдет на Украине, но Габбани мощнее советской ракеты. Украина уже потеряла Крым и „Евровидение“ потеряет», — цитирует высказывание итальянца портал «Обозреватель».

Многие зрители Rai и пользователи Facebook возмутились риторикой ведущих и требуют извинений от телеканала. Напомним, что итальянец Габбани является главным фаворитом предстоящего «Евровидения» в Киеве. Также букмекеры прочат победу Кристиану Костову — 17-летний парень родился в Москве и участвовал в детском «Голосе» в команде Димы Билана, но выступать будет за Болгарию.

Сергей Макеев
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