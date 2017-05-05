18:43 05 мая 2017 0

Итальянские журналисты предрекают провал Украины на международном конкурсе Фото: depositphotos.com © URA.RU

В эфире одного из главных итальянских телеканалов RAI ведущие поиздевались над Украиной, заявив, что Киев вслед за потерей Крыма потеряет и победу в «Евровидении-2017». Скандальное видео бурно обсуждается в социальных сетях.

Ведущая программы Nemo в ходе эфира сообщила, что представитель Италии Франческо Габбани уже прибыл на Украину для участия в конкурсе, на что ее соведущий ответил: «Да, в этом году фестиваль „Евровидение“ пройдет на Украине, но Габбани мощнее советской ракеты. Украина уже потеряла Крым и „Евровидение“ потеряет», — цитирует высказывание итальянца портал «Обозреватель».

Многие зрители Rai и пользователи Facebook возмутились риторикой ведущих и требуют извинений от телеканала. Напомним, что итальянец Габбани является главным фаворитом предстоящего «Евровидения» в Киеве. Также букмекеры прочат победу Кристиану Костову — 17-летний парень родился в Москве и участвовал в детском «Голосе» в команде Димы Билана, но выступать будет за Болгарию.