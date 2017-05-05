Россия перестала применять военную авиацию в Сирии

19:58 05 мая 2017 0

Россия перестала совершать военные полеты в Сирии Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Россия с 1 мая 2017 года прекратила применение боевой авиации на территории Сирии. Об этом официально заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Применение авиации прекращено в районах, соответствующим зонам деэскалации. При этом военнослужащие России продолжат уничтожать террористов в районе Кабуна, которые нападают на российское посольство в Дамаске.

Этот район остается под контролем незаконной группировки «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда), пишет агентство Nation News.