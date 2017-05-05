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05 мая 2017
19:58  05 мая 2017 0

Россия перестала применять военную авиацию в Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., летчики, истребитель, Сирия, хмеймим
Россия перестала совершать военные полеты в СирииФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Россия с 1 мая 2017 года прекратила применение боевой авиации на территории Сирии. Об этом официально заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Применение авиации прекращено в районах, соответствующим зонам деэскалации. При этом военнослужащие России продолжат уничтожать террористов в районе Кабуна, которые нападают на российское посольство в Дамаске.

Этот район остается под контролем незаконной группировки «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда), пишет агентство Nation News.

Лев Истомин
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