Заявления об уничтожении «Орешника» назвали фейками Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заявление главы Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что Украина два года назад уничтожила один из ракетных комплексов «Орешник» на территории России, является дезинформацией и ложью. Об этом сообщил изданию член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев.

«Я считаю, что слова Малюка об уничтожении „Орешника“ — полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны», — заявил депутат. Его слова передает NEWS.ru.

По его мнению, Киев стремится таким образом сохранить финансовую поддержку со стороны Европы и обеспечить продолжение поставок денежных средств в полном объеме.

Продолжение после рекламы

Ранее заведующий центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявлял, что размещение комплексов «Орешник» в Белоруссии помогает сдерживать эскалацию конфликта в Европе и разрушает военную гегемонию Евросоюза и НАТО в регионе.