Российские саночники допущены до международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес постановление о допуске российских спортсменов в санном спорте к международным состязаниям в качестве нейтральных участников. Об этом сообщается на официальном сайте судебной инстанции.

«Коллегия постановила, что исключение спортсменов ФССР из соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности, отменяется», — говорится в решении. При этом отмечается, что участие в соревнованиях без нейтрального флага «невозможно из-за рисков безопасности».