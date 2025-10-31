Российские саночники допущены до международных соревнований
Российские спортсмены смогут выступать, правда под нейтральным флагом
Фото: Антон Басанаев © URA.RU
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес постановление о допуске российских спортсменов в санном спорте к международным состязаниям в качестве нейтральных участников. Об этом сообщается на официальном сайте судебной инстанции.
«Коллегия постановила, что исключение спортсменов ФССР из соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности, отменяется», — говорится в решении. При этом отмечается, что участие в соревнованиях без нейтрального флага «невозможно из-за рисков безопасности».
Ранее на конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов было принято решение о продлении отстранения российских атлетов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации. Кроме того, спортсмены из России лишились возможности квалифицироваться на Олимпийские игры, которые пройдут в Италии. Конгресс также постановил не предоставлять исполнительному комитету FIL полномочия на разработку программы допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.
