Аяза Шабутдинова приговорили к колонии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пресненский суд Москвы приговорил блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова к семи годам лишения свободы по 113 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Помимо срока заключения, суд назначил Шабутдинову штраф в размере пяти миллионов рублей. Приговор был вынесен 31 октября 2025 года. Как живут главные инфоцыгане России — в материале URA.RU.

Дело блогера Шабутдинова

Первый бизнес-курс «Like Бизнес» Шабутдинов запустил в 2015 году. Тогда он позиционировал его как центр поддержки предпринимателей. К 2018 году образовательные центры Like появились в 241 российском городе.

В 2021 году «Лайк Центр» был лидером в сегменте бизнес-образования. По информации за 2022 год, годовая выручка Шабутдинова составляет 991 миллион рублей.

Многие в интернете называли бизнес-курсы Шабутдинова «сектой» и «промывкой мозгов». Говорили, что он копирует приемы других скандальных представителей информационного бизнеса.

В 2023 году 3 ноября Шабутдинов был задержан в Москве. По данным следствия, блогер продавал образовательный курс, цены на который варьировались от 150 тысяч до 350 тысяч рублей. Всего Шабутдинову вменяют более чем 70 эпизодов мошенничества. По версии следствия, пострадали 113 граждан, общий ущерб превысил 57 миллионов рублей. Счета Шабутдинова были арестованы.

В начале апреля 2025 года блогер признал вину. А 31 октября Шабутдинова приговорили к семи годам колонии. Его признали виновным в совершении 113 преступлений.

«Инфоцыганство» Чекалиных

Валерия и Артем Чекалины поженились в 2012 году. В 2016-м в Москве у пары родились двойняшки — Алиса и Богдан, а в 2022-м — сын Лев.

В период с сентября 2021 года по февраль 2022 года экс-супруги блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и Артем Чекалин совместно со своим бизнес-партнером Романом Вишняком и другими соучастниками осуществили незаконные валютные операции. В ходе реализации курсов фитнес-марафонов они перевели денежные средства на общую сумму свыше 251,6 миллиона рублей на банковский счет, принадлежащий нерезиденту. Кредитной организации, выполняющей функции агента валютного контроля, были представлены документы с заведомо ложными сведениями относительно оснований, целей и назначения осуществляемых переводов.

В 2023 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении супружеской пары Чекалиных по факту неуплаты налоговых платежей. Согласно информации Следственного комитета, денежные средства от проведения фитнес-марафонов поступали на банковские счета супруга и других членов семьи. Таким образом, сумма неуплаченных налогов достигла 300 миллионов рублей. Супругам Чекалиным была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В марте того же года в отношении пары было возбуждено второе уголовное дело по обвинению в легализации денежных средств в особо крупных размерах.

К осени 2023 года бывшие супруги погасили налоговую задолженность. ФНС определила общую сумму выплат с учетом недоимок, начисленных пеней и штрафных санкций — она составила порядка 500 миллионов рублей. В декабре 2023 года с Чекалиных были сняты все судебные ограничения на передвижение и использование сети интернет.

29 декабря 2023 года производство по уголовному делу о неуплате налогов было прекращено. Второе дело, связанное с отмыванием денежных средств, закрыли 1 марта 2024 года в связи с отсутствием состава преступления. За блогером было признано право на реабилитацию. Спустя менее месяца после прекращения второго уголовного дела стало известно о том, что Валерия Чекалина инициировала бракоразводный процесс, завершив одиннадцатилетний брак.

С 2024 года блогеры находятся под домашним арестом. Бывшим супругам предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ранее уголовное дело по обвинению в мошенничестве в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных поступило в прокуратуру Троицкого и Новомосковского округа для утверждения приговора. Им было предъявлено обвинение по переводу денег с использованием подложных документов.

История Чекалиных Фото: Инфографика URA.RU

История Блиновской

Успех пришел к Елене Блиновской в 2015 году, когда она запустила свой знаменитый «Марафон желаний» — онлайн-курс по исполнению желаний. По ее словам, первый марафон она провела для подруг совершенно бесплатно, а участие в нем приняли около 50 человек.

За несколько лет скромный бизнес превратился в настоящую империю. К 2020 году, по оценкам Forbes, ее выручка составила 330 миллионов рублей, а прибыль — 200 миллионов. На своих курсах Блиновская учила людей «правильно формулировать желания», делать коллажи и «карты желаний», медитировать и визуализировать успех.

Но с ростом популярности Блиновской росла и критика в ее адрес. Российские СМИ называли ее «главной инфоцыганкой страны». В 2021 году Блиновская привлекла всеобщее внимание своим 40-летним юбилеем на Алтае, на который потратила рекордные 119 миллионов рублей. Но настоящие проблемы начались у нее в апреле 2023 года, когда против нее было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

27 апреля 2023 года Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией. В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. А 3 марта 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил блогера ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она получила штраф в размере миллиона рублей

Суд зачел в срок наказания время, проведенное Блиновской под домашним арестом и в СИЗО. Кроме того, судом был удовлетворен иск прокуратуры на 587 миллионов рублей, а имущество осужденной конфисковано в пользу государства.

Суд отказал Блиновской в отсрочке исполнения наказания, несмотря на наличие у нее четверых несовершеннолетних детей. В середине февраля государственное обвинение запросило для блогера шесть лет колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей. Прокуратура просила учесть при назначении наказания положительные характеристики, состояние здоровья родителей осужденной, явку с повинной и принятие мер к возмещению ущерба. Защита настаивала на отсрочке наказания из-за необходимости воспитывать детей.

История Блиновской Фото: Инфографика URA.RU

Дело Александры Митрошиной

Александра Митрошина создала первый блог в возрасте 12 лет. А в 17 лет уже активно изучала опыт известных блогеров. Добившись популярности, Митрошина активно использовала взаимный пиар, что позволило существенно сократить расходы на продвижение. В 2021 году цена одного рекламного поста у Митрошиной достигала 4,5 миллиона рублей.

В марте 2025 года Чертановский районный суд столицы принял решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Митрошиной. Согласно позиции следственных органов, обвиняемая не погасила налоговую задолженность на сумму свыше 127 миллионов рублей. Помимо этого, с целью создания видимости законного приобретения, использования и распоряжения полученными финансовыми средствами, она осуществила частичную легализацию денег через приобретение объекта недвижимости на территории Москвы.

В марте 2023 года в отношении Митрошиной также было инициировано уголовное производство по признакам состава преступления, квалифицируемого по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере). В настоящее время указанное уголовное дело прекращено.

Создательнице образовательных курсов предъявлено новое обвинение в совершении преступления, квалифицируемого по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Митрошина полностью признала свою вину по предъявленному обвинению.

После блогер , обвиняемая в отмывании денежных средств, подала гражданский иск к своим бывшим юристам Алисе Волховой и Ольге Гольцевой на сумму почти 69 млн рублей. По ее словам, бывшие сотрудники обманывали ее, пугая проблемами с налоговой и предлагая решить их за деньги.

История Митрошиной Фото: Инфографика URA.RU

Долги Гасанова

В 2015 году блогер Гусейн Гасанов начал публиковать короткие юмористические видеоролики. К 2017 году для повышения качества контента Гасанов сформировал профессиональную команду. Тематика его блога преимущественно связана с сатирическим переосмыслением современных тенденций. После того как его популярность в интернете значительно возросла, Гасанов стал появляться на ведущих телеканалах страны.

Но 14 мая 2025 года судебные органы избрали в отношении Гасанова меру пресечения в форме заочного содержания под стражей. Одновременно с этим он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в легализации денежных средств в особо крупных размерах. Общая сумма его задолженности превысила отметку в 170 миллионов рублей.

История Гасанова Фото: Инфографика URA.RU

Гайд Самойловой

Самойлова встретилась с Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном) произошла в 2009 году в одном из московских ночных клубов. Тогда он еще не был суперзвездой российской эстрады, и новообразованная семья жила скромно. За годы брака она родила еще троих детей.

В 2013 году она запустила свой первый бизнес-проект — бренд одежды MiraSezar, созданный совместно с подругой Мирославой Шведовой. В 2018 году последовал запуск детского бренда одежды IAmSpecial. Она также разработала мобильное приложение для похудения Fit For You и открыла косметологическую клинику El'Cosmo.

Кроме того бизнес-вумен создала собственный гайд: за 400 рублей она предоставила своей аудитории доступ к секретам небывалой красоты, которые она «хранила много лет» и которые не найти на просторах интернета. Подписчики тут же обвинили девушку в «продаже воздуха». Так как ее гайд содержит советы, которые, как потом отмечали обозреватели, знают девушки с 15 лет.

31 марта 2020 года она сообщила подписчикам, что подает на развод и это решение далось ей нелегко. Однако летом того же года пара отменила бракоразводный процесс, не явившись в суд.

Весной 2023 года супруги снова пережили кризис — Джиган съехал из семейного дома. А 9 октября 2025 года стало известно, что Самойлова подала на развод с репером. Заявление было оформлено 6 октября.