МАХ подарил семейное путешествие по России 50-миллионному пользователю

МАХ подарил семейное путешествие по России 50-ти миллионному пользователю. Юбилейным пользователем национального мессенджера стала 34-летняя Анна Акулова из Барнаула, зарегистрировавшаяся в приложении 27 октября 2025 года. Девушка получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России с правом самостоятельного выбора дат, города и культурной программы, а также фирменный мерч, сообщили в пресс-службе мессенджера.

«Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч. Девушка сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия», — говорится в сообщении, которое есть в распоряжении ТАСС. Вручение подарков прошло в московском офисе компании, куда Анна приехала вместе с девятилетней дочерью Вероникой.

Согласно данным МАХ, аудитория мессенджера достигла отметки в 50 миллионов пользователей 27 октября. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек.

