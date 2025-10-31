МАХ подарил семейное путешествие по России 50-миллионному пользователю
МАХ подарил россиянке семейное путешествие
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
МАХ подарил семейное путешествие по России 50-ти миллионному пользователю. Юбилейным пользователем национального мессенджера стала 34-летняя Анна Акулова из Барнаула, зарегистрировавшаяся в приложении 27 октября 2025 года. Девушка получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России с правом самостоятельного выбора дат, города и культурной программы, а также фирменный мерч, сообщили в пресс-службе мессенджера.
«Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч. Девушка сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия», — говорится в сообщении, которое есть в распоряжении ТАСС. Вручение подарков прошло в московском офисе компании, куда Анна приехала вместе с девятилетней дочерью Вероникой.
Согласно данным МАХ, аудитория мессенджера достигла отметки в 50 миллионов пользователей 27 октября. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек.
С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, совершили 842 миллиона звонков и записали более 25 миллионов видеокружков. Платформу выбрали свыше 13 тысяч блогеров категории А+, включая певицу Жасмин, актера Никиту Панфилова, оперного певца и композитора Илью Ушуллу, а также блогера-путешественника Максима Кудряшова. Среди последних нововведений — электронный дневник, запущенный совместно с Минцифры России и представленный на Российском интернет-форуме 24 сентября, который позволяет родителям отслеживать оценки и расписание детей внутри приложения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.