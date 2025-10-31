РФ и США объединяют интересы по предотвращению обмена ядерными ударами Фото: Официальный сайт Президента РФ

Европейские элиты ужесточают конфликт с Россией. Испания намерена провести у себя очередную встречу «коалиции желающих» по Украине. Как рассказали эксперты URA.RU, ее цель в том, чтобы продемонстрировать свои силы для дальнейшей конфронтации с РФ, которая может объединиться с США против нездоровой политики лидеров Европы.

В Мадриде состоится встреча «коалиции желающих» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Встреча «коалиции желающих» должна пройти 4 ноября в Мадриде. Ожидается, что более 30 стран обсудят дальнейшую финансовую помощь «незалежной» перед наступающей зимой, а еще скоординируют инициативы, которые должны усилить давление на Россию по украинскому вопросу, отмечает известное испанское издание. Мероприятие должно пройти в условиях строжайшей секретности. «Участникам мероприятия запрещено пользоваться мобильными телефонами, им нельзя сообщать о встрече», — передает иностранное СМИ.

ЕС снова показал свое нежелание вести диалог с РФ Фото: Официальный сайт Европарламента

Организуя такие встречи, лидеры ЕС дают понять, что не хотят прямого диалога с Россией, поскольку заинтересованы в продолжении украинского кризиса, по их мнению, способного ослабить позиции нашей страны — здесь установка противников не поменялась, рассказал URA.RU политолог, глава движения «Русский союз» Алексей Кочетков. Называя предстоящую встречу секретной, европейские лидеры отчаянно хотят показать свою непоколебимую решимость усилить конфликт с РФ, приняв против нее новые меры, потому что прошлые их действия подтолкнули Европу к серьезному экономическому кризису.

Продолжение после рекламы

«Действительно, встреча участников „коалиции“ в Мадриде выглядит как очередная агрессия в сторону России. Особенно, если сделать отсылку к истории: в первые годы Второй мировой войны Испания, которая вроде бы сохраняла нейтралитет, отправила под Ленинград своих добровольцев из „Голубой дивизии“, чтобы они участвовали в войне против СССР на стороне фашистской Германии», — напомнил исторический факт эксперт.

Европа теряет союзников по украинскому вопросу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лидеры Европы понимают, что теряют союзников агрессивной политики против РФ, например, США уже дали понять, что не будут участвовать в «коалиции желающих», отметил Кочетков. Стараясь скрыть свою беспомощность, европейцы решили показать, что не боятся даже опрометчивых поступков в наш адрес. «Заявляют, что готовы направить миротворцев на Украину — самый активный сторонник этой идеи здесь Макрон (президент Франции). Хотя Россия не раз говорила, что любые иностранные войска, которые появятся в зоне конфликта, будут рассматриваться как законная цель для наших вооруженных сил», — объяснил он.

Коллективный Запад все еще надеется получить ресурсы РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Будучи убежденными в том, что Россия не запустит свою «ядерную триаду», в том числе при повышенной европейской агрессии, лидеры ЕС почувствовали вседозволенность. «Поэтому на предстоящей встрече они продолжат поднимать уже известные темы, например, вокруг изъятия российских активов, чтобы растягивать украинский конфликт, обрекая Украину на самоуничтожение. Да, коллективный Запад все еще надеется заполучить наши ресурсы, в том числе углеводороды. Однако попытки ЕС ослабить Россию, столкнет Европу с таким кризисом, из которого можно и не выбраться», — отметил он.

«Коалиции желающих» может находиться на грани распада Фото: Официальный сайт Европарламента

Учитывая желание США дистанцироваться от украинского кризиса, «коалиция желающих» осталась без той решающей силы, на которую она рассчитывала для противостояния Европы и РФ, поэтому основная цель ее участников в Мадриде может состоять в том, чтобы разобраться, кто останется в этом объединении, сообщил URA.RU директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«А именно выяснить, кто готов сразиться с Россией без денег США и ее оружия, чтобы в случае распада коалиции, скрыть этот нелицеприятный факт на секретной встрече», — объяснил эксперт.

Коллективный Запад перестал разделять интерес к монополярному миру Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Даже Трамп со своей экстравагантностью в политике, хочет дистанцироваться от этой коалиции, которую представляют исключительно либералы-глобалисты, следующие оголтелой русофобской позиции, добавил эксперт. «Это кучка сумасшедших людей, иначе не скажешь, которые, усиливая конфронтацию, подталкивают мир к взаимному обмену ядерными ударами. Именно поэтому мне понятно желание Трампа отдалиться от них. Такая ситуация подчеркивает разделение коллективного Запада по признаку отношения ее лидеров к монополярному миру, который уже рушится на глазах», — отметил он.

Продолжение после рекламы