20:16 05 мая 2017 0

Военный конфликт в Сирии по-прежнему не утихает Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Сирии российские военнослужащие не позволили террористу-смертнику подорвать гуманитарную колонну, которая направлялась в Восточную Гуту. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

По данным Генштаба, колонна, состоявшая из 51 грузовика с продовольствием и медикаментами, продвигалась по направлению в населенный пункт Восточная Гута в сопровождении российской военной полиции и четырех беспилотников. Террориста обезвредили в момент прохождения автоколонны через КПП на линии разграничения. При обыске у смертника обнаружено 10 килограммов взрывчатки и гранаты, передает «Национальная служба новостей».

Представитель Генштаба также сообщил, что в зонах деэскалации конфликта по-прежнему находятся более 40 тысяч боевиков. Рудской подчеркнул, что правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации продолжат наступление в пригородах Пальмиры.