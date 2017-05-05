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05 мая 2017
20:16  05 мая 2017 0

В Сирии обезвредили смертника, пытавшегося взорвать российский гумконвой

Клипарт, оппозиция, флаг сирии
Военный конфликт в Сирии по-прежнему не утихаетФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии российские военнослужащие не позволили террористу-смертнику подорвать гуманитарную колонну, которая направлялась в Восточную Гуту. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

По данным Генштаба, колонна, состоявшая из 51 грузовика с продовольствием и медикаментами, продвигалась по направлению в населенный пункт Восточная Гута в сопровождении российской военной полиции и четырех беспилотников. Террориста обезвредили в момент прохождения автоколонны через КПП на линии разграничения. При обыске у смертника обнаружено 10 килограммов взрывчатки и гранаты, передает «Национальная служба новостей».

Представитель Генштаба также сообщил, что в зонах деэскалации конфликта по-прежнему находятся более 40 тысяч боевиков. Рудской подчеркнул, что правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации продолжат наступление в пригородах Пальмиры.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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