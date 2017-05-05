Депутаты Чечни предлагают отказаться от вскрытия трупов

20:47 05 мая 2017 0

Госдума может запретить вскрытие трупов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты чеченского парламента обратились к коллегам в Госдуме с предложением внести поправки к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», по которым проводить экспертизу тел погибших будут проводить без процедуры вскрытия.

Взамен народные избранники предлагают устанавливать причины смерти неинвазивным методом, используя компьютерную томографию и роботизированную систему, передает «Эхо Москвы».

Депутаты полагают, что процедура вскрытия приводит к невозможности дать объективную оценку качеству оказания медицинских услуг, так как после вскрытия не устанавливаются правильность определения диагноза и его своевременность.