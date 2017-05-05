В соцсети «ВКонтакте» нашли опасный вирус

21:13 05 мая 2017 0

Соцсеть атаковал вирус Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Антивирусная программа «Доктор Веб» нашла в социальной сети «ВКонтакте» опасную для компьютеров и мобильных устройств программу, которая распространяется под видом бесплатных ключей от антивируса.

С предложением скачать программу к пользователям обращаются анонимы, скидывая ссылку, переход по которой подгружает RAR-архив, весом в 26 Кбайт, в котором содержится троян в виде многофункционального бэкдора, пишет Nation News.

После загрузки вирус отправляет на сервер информацию о компьютере и его владельце. Также злоумышленники получают возможность выключать и перезагружать компьютер. По мнению специалистов, сегодня такие вирусы встречаются крайне редко.