Что за тренд «6-7»: откуда взялись цифры, почему дети их произносят

Школьники поколения альфа выкрикивают цифры «6-7» на уроках

У нынешних школьников завирусился новый тренд: поколение альфа выкрикивает фразу «шесть-семь», размахивая руками. Взрослые, а особенно учителя, не понимая смысла перфоманса, приходят в ярость. Откуда взялся тренд и есть ли у него объяснение — в материале URA.RU.

У поколения альфа появился новый тренд: «6-7»

Представьте урок: учитель просит открыть страницу шестьдесят седьмую — и в тот же миг весь класс взрывается хором «ШЕЕЕСТЬ-СЕЕЕМЬ!», размахивая руками, будто жонглирует невидимыми мячами. Так выглядит новейшее безумие поколения альфа, охватившее (пока что) школы США, Великобритании и Австралии.

Фраза «6-7» не несет никакого смысла — именно в этом ее сила, отмечают авторы CNN. Это хаотичная, смешная и полностью бессмысленная шутка, ставшая паролем для подростков. Подобно «скибиди», она не требует логики — зато создает чувство принадлежности и доводит взрослых до отчаяния.

Откуда взялась фраза «6-7»

Истоки феномена уходят в 2024 год, когда американский рэпер Skrilla выпустил трек Doot Doot (6 7). Слова «six seven» из припева застряли в головах слушателей, породив догадки — от полицейских кодов до уличных шифров. Истинное значение никто так и не выяснил.

Позже песня перекочевала в TikTok и спортивные видео, где фигурировал звезда НБА Ламело Болл — разыгрывающий Charlotte Hornets ростом ровно 6 футов и 7 дюймов (2 метра с лишним). Совпадение чисел, энергии и харизмы создало идеальную питательную среду для мема.

Рост звезды НБА Ламело Болла составляет 6 футов и 7 дюймов

К концу 2024 года школьный баскетболист и тиктокер Тейлен Кинни добавил к словам характерный «жонглирующий» жест. В одном ролике его попросили оценить напиток из Starbucks, и он ответил: «Наверное, на шесть… шесть… шесть-семь», — сопровождая фразу движением ладоней. Именно этот момент стал отправной точкой вирусной волны.

«6-7» вышел за пределы соцсетей

Скоро TikTok заполнился видео с криками «шесть-семь!», фанаты НБА накладывали фразу на броски, а ролик с мальчиком, визжащим эти слова у баскетбольной площадки, стал иконой мема.

К 2025 году тренд перешагнул границы соцсетей. В мультсериале «Южный парк» сняли серию о моральной панике вокруг этой фразы, а в одном из ситкомов ее использовали как школьную шутку.

Фразу «6-7» мог бы объяснить только Альбер Камю

В интервью The Wall Street Journal рэпер Skrilla отметил, что фраза «6-7» не несет никакого скрытого смысла. По его мнению, именно поэтому ее и повторяют. 26-летнему рэперу понравился этот тренд, хотя он не ожидал, что песня о жизни на улице станет такой популярной.

Skrilla отметил, что фраза «6-7» не несет никакого скрытого смысла

Издание уточняет, что фраза «6-7» не имеет смысла. Журналисты предположили, что если бы французский философ Альбер Камю, автор книг «Миф о Сизифе» и «Чума», жил в наше время и пользовался TikTok, то он мог бы объяснить этот феномен. Камю хорошо понимал циклы бессмысленности, что сделало бы его идеальным кандидатом для анализа таких явлений.

Учителя на грани

Теперь достаточно, чтобы учитель произнес цифры «шесть» или «семь» — и класс срывается на крик. Бессмысленная комбинация стала самым раздражающим и при этом сплочающим школьным ритуалом года.

Преподаватель из Южной Дакоты признался журналистам, что стоит упомянуть цифры, как полкласса тут же начинает выкрикивать мемную фразу, пишет CNN. Учительница из Мичигана придумала наказание: каждый, кто произнесет «6-7», должен написать сочинение на 67 слов о смысле выражения. При повторе — на 670.

Учителя приходят в ярость, когда слышат фразу «6-7»

Ее коллега из Нью-Джерси заставляет учеников писать фразу «Я не буду говорить „шесть-семь“ в классе» — шесть раз при первом нарушении, семь при втором и 67 при третьем.

Конец тренда близок?

В интернете у мема появился свой «талисман» — гиперактивный подросток Мейсон из вирусного ролика. Он стал символом феномена, героем хоррор-мемов и многочисленных пародий.

Но, как и все вирусное, «6-7» обречено на угасание. Как только взрослые начали его анализировать, а учителя — использовать в наказаниях, тренд стал терять магию. Для TikTok-мема прожить год — уже вечность.