11:33 06 мая 2017 4

В ноябре 2016 года Сигал получил гражданство РФ Фото: kremlin.ru

Стивена Сигала рассмешил запрет на въезд на Украину. К решению украинских властей знаменитый голливудский актер отнесся с иронией.

«Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список», — цитирует «Газета.ру» слова представителя артиста, который является мастером боевых искусств и имеет седьмой дан по айкидо.

Ранее сообщалось, что СБУ на пять ближайших лет запретила Стивену Сигалу въезд на Украину. Данные голливудской звезды внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Как обычно, причиной запрета стало посещение Сигалом полуострова Крым.