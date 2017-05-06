14:04 06 мая 2017 0

Пожарным удалось спасти людей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

17 детей спасли пожарные из горящего 40-этажного здания в Москве.



Пожар в жилом комплексе «Дирижабль» на улице Профсоюзной случился из-за возгорания кабельных каналов. По горящим проводам огонь быстро перекинулся на все этажи высотки, десятки людей оказались в плену.

Спасателям удалось спасти людей и не допустить жертв. Как сообщает «Газета.ру», из объятого пламенем здания было эвакуировано 77 человек, в том числе 17 детей. Некоторые из жильцов получили ожоги и отравление угарным дымом: 11 человек, среди которых двое детей, были госпитализированы.